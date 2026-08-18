Simeone dio por terminado el tema de Julián Álvarez ante el interés del Barcelona: “Esto es como en los juicios, no ha lugar”

Conferencia de Diego Simeone. Foto: EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio por terminado el tema de la continuidad de Julián Álvarez, ya que está “más que claro” lo expresado por Miguel Ángel Gil Marín, por lo que señaló que “esto es como en los juicios, no ha lugar”.

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, expresó en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Málaga, correspondiente a la primera fecha de LaLiga EA Sports.

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, continuó el técnico sobre el atacante, que se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Colchonero, tras las vacaciones después del Mundial 2026, entre el ruido de su deseo aún no cumplido de ser vendido al Barcelona.

Conferencia de prensa de Diego Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez. Video: EFE.

En ese sentido, el técnico expuso que “la gente opinará y pensará lo que tenga que pensar” cuando fue preguntado por si el hincha del Atlético merece una disculpa del atacante argentino.

“Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos”, advirtió.

“Armar un equipo alrededor” de Julián Alvarez

Simeone tiene claro que Julián Alvarez será un futbolista fundamental en este Atlético. “Yo me ocupo de la parte deportiva. Y de esa parte a la personal, que es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre lo hacemos. Desde lo deportivo entiendo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor”, expuso.

Conferencia de Diego Simeone. Foto: EFE

“Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que el dio al equipo en estos años que estuvo acá”, siguió.

De cara al debut en el fútbol españaol, aseguró: “Estamos en un proceso de acomodarnos en realidad, entre los chicos que les tocó jugar la final del Mundial, que fueron muchos, algunos llegaron más tarde, otros más temprano, Kang-in Lee empezó a entrenar con nosotros cuando fuimos a Corea…”, repasó.

“Todavía falta el mercado (cierra el 1 de septiembre). Nada me sorprende lo que pueda pasar, estamos preparados para lo que suceda y cuando termine el mercado vamos a tener más claro qué somos”, continuó.