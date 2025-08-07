YPF habilitará el pago de combustible con dólares: cómo funcionará

La petrolera se prepara para habilitar el pago de combustibles en dólares desde su aplicación móvil. La medida apunta a modificar hábitos de consumo.

YPF permitirá pagar en dólares. Foto: Canal26.com

En las próximas semanas, YPF se convertirá en la primera empresa del país en permitir el pago de nafta y gasoil directamente con dólares, será a través del débito en cuentas en moneda extranjera. La petrolera ya está trabajando en la adecuación de sus sistemas para implementar esta nueva modalidad en sus estaciones de servicio.

La iniciativa se alinea con los esfuerzos del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, para fomentar el uso del dólar dentro del sistema financiero formal, en un contexto de escasez de pesos.

A pesar de que desde marzo es posible utilizar tarjetas de débito asociadas a cuentas en dólares para realizar compras, la opción está poco extendida y, según fuentes del sector, casi no se utiliza en la práctica.

YPF confirmó que aplicará precios de nafta según la hora del día. Foto: Gentileza YPF.

En ese sentido, el Gobierno presentó en mayo el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que flexibiliza los parámetros de fiscalización sobre el uso de divisas. También se envió al Congreso un proyecto de ley para garantizar la “inmunidad fiscal” de los ahorristas, aunque aún no fue debatido.

YPF lidera en ventas y tecnología

Por otro lado, YPF alcanzó recientemente una participación récord en el mercado de combustibles, superando el 60% del total vendido, una cifra histórica para la compañía. Además, fue pionera en introducir el sistema de autodespacho en algunas de sus estaciones, con beneficios económicos para quienes lo utilizan: el litro cuesta un 3% menos, ya que reduce costos operativos.

Actualmente, esta modalidad solo está habilitada en siete estaciones del país, incluyendo cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y otras en Mendoza, Rosario y San Juan. A esto se suma un descuento nocturno del 3% en todas las estaciones del país (de 0 a 6 de la mañana), disponible únicamente para pagos realizados mediante la app oficial. En caso de utilizar autodespacho durante esa franja horaria, el beneficio total llega al 6%.

YPF baja sus precios a partir de este jueves. Foto: EFE.

No obstante, este último incentivo no se aplica en las provincias de Buenos Aires, Jujuy y La Pampa, donde las normativas locales aún prohíben el uso del sistema automático.

Desde la empresa aseguran que el impacto de estas medidas ya es visible: el volumen de ventas en la madrugada aumentó más de un 28% desde que se implementaron los beneficios.

En cuanto a los precios actuales en la Ciudad de Buenos Aires, los valores promedio por litro son: $1269 para la nafta súper, $1489 para la premium, $1274 para el gasoil común y $1461 para el gasoil premium.