El Tesoro adjudicó $9.147 billones en licitación, con rollover sobre vencimientos de 61%

Enfrenta vencimientos por 15 billones de pesos de Lecaps.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $9.147 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9.977 billones.

“Esto significa un rollover sobre los vencimientos del día de la fecha de 61,07%”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

En la licitación, el Tesoro ofreció cinco Lecaps con vencimientos entre septiembre y octubre, un Boncap con vencimiento en feb-26, un Boncer con vencimiento en oct-25, un bono dollar-linked con vencimiento en dic-25 y tres bonos Tamar con vencimientos en nov-25, ene-26 y feb-26.

Tanto la licitación del Tamar a febrero 2026 como el Boncer y el bono dollar-linked quedaron desiertas.

Esta semana, el Tesoro enfrenta vencimientos por 15 billones de pesos correspondientes a la Lecap S15G5, tras la eliminación de las Lefis.