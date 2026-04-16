El masivo ataque de Irán a la petroquímica de Arabia Saudita. Imagen creada con IA. Foto: Grok.

El conflicto en Medio Oriente es uno de los temas de coyuntura del momento a nivel mundial tras la embestida de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. En este contexto, salió a la luz un informe del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de Fundación Mediterránea y expuso que los efectos de la guerra se sienten con más fuerza en las provincias con mayor actividad agroindustrial, mientras que las regiones productoras de hidrocarburos exhiben un escenario opuesto.

Durante el primer trimestre del año, el precio del gasoil acumuló una suba del 31% en la Argentina, impulsada por incrementos de hasta el 50% en el valor internacional del petróleo. El impacto local, de todos modos, fue menor al global debido al desajuste entre precios internos y externos.

Variación de precios internacionales Foto: IERAL

El aumento del combustible se trasladó de forma directa a los costos productivos del agro, generando una presión que no fue compensada por la evolución de los precios de los principales cultivos. El informe identifica a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como las provincias más afectadas por su alto consumo de gasoil en labores agrícolas.

A esa dinámica se sumó el fuerte incremento de los costos logísticos del transporte de cargas, clave para movilizar la producción. Las regiones más alejadas de los puertos, como el NEA y la Patagonia, muestran una mayor exposición al alza del combustible.

El impacto no se limita al gasoil: los fertilizantes también registraron subas significativas a nivel global, con aumentos de hasta 75%. Entre ellos, se destaca la urea, insumo clave para cultivos como maíz y trigo, cuyo precio en el mercado local avanzó 54% en el primer trimestre, pese a producirse en el país.

Porcentaje de participación en la producción de petroleo por provincia Foto: IERAL

El IERAL remarcó que el uso intensivo de urea vuelve a colocar en el centro del impacto a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que concentran la producción nacional de granos. A ese grupo se suman Entre Ríos, donde el fertilizante también se aplica en el cultivo de arroz, y La Pampa.

En todas esas jurisdicciones se repite un mismo patrón: reducción de márgenes de rentabilidad, ya que los valores internacionales de los granos no acompañaron en igual magnitud la suba de los costos, incluso cuando los aumentos locales fueron más moderados que los globales.

Consumo mensual promedio de gasoil por provincia Foto: IERAL

Sin embargo, el informe señaló un escenario distinto para las provincias petroleras. El alza del barril Brent mejora los ingresos por exportaciones y regalías, generando un efecto positivo en al menos cinco distritos. En ese grupo aparecen Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Río Negro. En particular, Neuquén concentra los mayores beneficios vinculados al gas natural, por el mayor nivel de actividad y precios asociados al desarrollo de Vaca Muerta.