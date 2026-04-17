La industria menos competitiva en Argentina puede verse amenazada por el acuerdo con la UE. Foto: EFE

En febrero de 2026, la industria utilizó el 54,6% de su capacidad instalada frente al 58,6% del mismo mes del año anterior, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe dejó entrever una leve mejora, pero registró el febrero más bajo en diez años y se publicó este viernes 17 de abril luego de haberse difundido que los salarios crecieron un 2,4%, aunque perdieron contra la inflación.

Uno de los sectores que superó el rango general de utilización de la capacidad instalada fue el de refinación del petróleo, que alcanzó los 88,9%. Sobre los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, el INDEC indica que son:

Refinación del petróleo: 88,9%.

Papel y cartón: 65,9%.

Sustancias y productos químicos: 64,4%.

Industrias metálicas básicas: 59,7%.

Productos alimenticios y bebidas: 58,6%.

Además, también detalló cuáles son aquellos bloques sectoriales que no superaron el nivel general:

Edición e impresión (54,4%)

Productos del tabaco (49,5%)

Productos minerales no metálicos (49%)

Productos textiles (39,9%)

Industria automotriz (38,9%)

Productos de caucho y plástico (38,7%)

Metalmecánica excepto automotores (33,9%)

En relación a la industria automotriz, se muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9% inferior al de febrero de 2025 (54,6%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Por otro lado, las industrias metálicas básicas presentan en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 59,7%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (67,3%). En este sentido, la producción de acero crudo presenta una disminución interanual de 14,0% en el mes bajo observación, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

En tanto, los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al registrado en febrero del año anterior (62,4%), relacionado principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a una disminución en la producción de carne vacuna. Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas registra en febrero una caída interanual de 21,9%, mientras que la producción de carne vacuna presenta una baja interanual de 8,2%.

Por último, la refinación del petróleo muestra en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,9% y fue superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,9%) a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.