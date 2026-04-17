Luis Caputo junto al presidente del BID, Ilan Goldfajn. Foto: BID

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció un apoyo financiero para la Argentina que incluye garantías por US$550.000 millones para la obtención de un crédito privado.

Asimismo, prometió que acelerará un apoyo financiero por US$7.200 millones que se desembolsará en 2026. El informe oficial no da cuenta del financiamiento neto, dado que Argentina debe hacer pagos a ese organismo durante el corriente año.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Detalles del apoyo financiero

Según el comunicado oficial, el plan incluye más de US$5.000 millones para operaciones soberanas con el sector público, lo que contempla el financiamiento de proyectos y una garantía por U$S550 millones.

Javier Milei y Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo, Ilan Goldfajn. Foto: Presidencia

Asimismo, BID Invest, la división encargada del sector privado, estima movilizar inversiones por alrededor de US$2.200 millones de dólares.

En cuanto al destino de los fondos, BID Invest priorizará el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, el acceso a servicios de salud, la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

BID Foto: BID

También se contemplan proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura de exportación e inversiones en minerales críticos como el litio.

Por la parte del sector público, el foco estará en la gestión fiscal, la mejora de la calidad del gasto público y la modernización tributaria. También se prevén recursos para seguridad ciudadana, justicia y el acceso a servicios esenciales como energía y protección social.