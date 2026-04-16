El consumo de carne sigue en el nivel más bajo de los últimos 20 años:

Carnicería. Foto: Noticias Argentinas.

El consumo de carne vacuna en Argentina presentó una caída del 10% entre enero y marzo del 2026 con respecto a valores del año pasado. Los argentinos consumieron 512,8 mil toneladas de ese producto según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

El retroceso en las mesas argentinas se da en un contexto donde las plantas frigoríficas registran uno de sus niveles de actividad más bajos de las últimas décadas, combinado con una menor producción de hacienda y el incremento sostenido de precios en las carnicerías, casí que el doble en la inflación general.

Carrillera de ternera; carne. Foto: Pinterest.

Los datos que impactaron sobre la caída del consumo

El promedio de consumo de producto por habitante se ubicó en 47,3 kilos por año, el valor más bajo en más de 20 años que representa una caída del 3,7% respecto a marzo del 2025. Esta tendencia regresiva se profundiza si se considera que hace dos décadas los niveles de consumo superaban los 60 kilos por persona.

Por su parte, la oferta de carne resultó en una caída interanual del 5,1%; 37.500 toneladas menos ofrecidas al mercado en el primer trimestre del 2026 que sumó 700.185 toneladas res con hueso.

Cuál fue el impacto en los precios

El consumo se ve retraído principalmente por el factor de la dinámica de los valores en el mostrador. Durante marzo, el rubro de carnes y derivados registró un incremento del 6,9% mensual, según los datos del IPC relevados por el INDEC.

Este incremento superó ampliamente la variación del nivel general de inflación, que en el mismo mes fue del 3,4%. En la comparación interanual, el aumento del precio de la carne llegó al 55,1%, mientras que el índice general registró un 32,6%.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Otros informes complementarios del sector señalan subas aún mayores en el AMBA con una suba mensual del 10,6% en marzo. El valor promedio del kilo en mostrador ascendió a $18.564 y aquellos cortes con mayores alzas son la carne picada común, con un salto del 20,4%, y la carnaza común, con un aumento del 17,7%. Por su parte, el asado registró un incremento mensual del 5,5%.

Ciccra explica estos movimientos como parte de un proceso de recomposición de los precios del animal en pie que comenzó a mediados de 2024. A esto se suman factores climáticos, como la sequía entre 2022 y 2024 y las inundaciones en 2025, que provocaron una liquidación anticipada de hacienda y una reducción del stock de madres, lo que terminó afectando la oferta actual de animales.

La situación de las exportaciones

El sector exportador muestra un escenario completamente diferente; representa un incremento del 11,4% respecto al 2025 con un envío de 187,4 mil toneladas de res con hueso al exterior. Esta mayor demanda externa contribuye a la presión sobre la oferta disponible para el consumo local.

Las exportaciones registraron una fuerte expansión en sus ingresos. Durante el primer bimestre del año, la facturación alcanzó los 618,67 millones de dólares, lo que representa un aumento del 37,5% en comparación con el mismo período de 2025. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la recuperación de los precios internacionales. El valor promedio por tonelada peso producto se incrementó un 30,1% interanual, llegando a 7.405 dólares.

Economía. Foto: Freepik

China se consolida como el principal destino de la carne argentina, concentrando el 53% del volumen exportado en los dos primeros meses del año. Sin embargo, otros mercados también mostraron un crecimiento significativo en su participación. Estados Unidos duplicó los ingresos para la industria local en ese período, con un aumento del 72,1% interanual en los envíos. Asimismo, se observaron subas en la facturación hacia Israel (59,0%) y Alemania (32,1%), impulsadas por la mejora en los precios unitarios abonados por esos destinos.