Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Malas noticias para miles de jubilados y pensionados en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el bono de refuerzo de $70.000 correspondiente a abril no será para todos y que, a partir de este mes, un grupo de beneficiarios quedará excluido del cobro.

El refuerzo económico, que se había convertido en un alivio clave frente al avance de la inflación, se aplica de manera segmentada según el monto del haber mensual, lo que genera fuertes diferencias entre quienes cobran la jubilación mínima y quienes la superan, incluso por pocos pesos.

¿Quiénes cobran el bono completo de ANSES en abril?

El bono extraordinario de $70.000 está destinado exclusivamente a quienes perciben la jubilación mínima. En abril de 2026, el haber mínimo quedó fijado en $380.319, por lo que este grupo accede al refuerzo en su totalidad.

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De esta manera, los jubilados y pensionados que cobran el piso mínimo reciben un ingreso total de $450.319, al sumar el haber mensual más el bono extraordinario. Este monto no es casual: funciona como tope máximo para determinar quiénes siguen cobrando el refuerzo y quiénes lo pierden.

Entre los beneficiarios que reciben el bono completo se incluyen:

Jubilados del sistema general que cobran la mínima

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Todos ellos acceden al refuerzo siempre que su haber mensual no supere el monto mínimo establecido por ANSES.

Jubilados con bono reducido: cómo funciona el cálculo

ANSES aclaró que el sistema aplica un esquema proporcional para quienes cobran más de la jubilación mínima pero menos de $450.319.

En estos casos, el bono no desaparece, pero se reduce para que la suma total del haber más el refuerzo no supere el tope máximo fijado.

Ejemplo práctico:

Si un jubilado cobra $390.000, no recibirá $70.000 de bono.

En su lugar, cobrará un refuerzo menor, equivalente a la diferencia hasta alcanzar los $450.319.

Este mecanismo implica que cuanto más cerca esté el haber del tope, menor será el bono, lo que en algunos casos significa montos muy reducidos.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

El grupo que se queda sin el bono de $70.000

El dato que generó mayor preocupación es que quienes superen los $450.319 de haber mensual quedan directamente excluidos del refuerzo en abril.

Esto significa que:

No recibirán bono completo

No recibirán bono proporcional

Solo cobrarán su jubilación habitual con el aumento correspondiente

Incluso diferencias mínimas por encima del tope pueden dejar a un jubilado automáticamente afuera del beneficio, una situación que generó fuertes reclamos entre beneficiarios afectados.

Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra en abril

ANSES mantiene el calendario habitual según la terminación del DNI:

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilados que superan la mínima

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Las Pensiones No Contributivas también mantienen su cronograma habitual durante la primera quincena del mes.

¿El bono de ANSES continuará en los próximos meses?

Por el momento, ANSES confirmó el refuerzo solo para abril, sin garantizar su continuidad en mayo. La permanencia del bono dependerá de nuevas decisiones oficiales y del contexto económico.

Mientras tanto, miles de jubilados deberán reorganizar su economía ante la pérdida total o parcial del refuerzo, que hasta ahora era un complemento fundamental para cubrir gastos básicos.