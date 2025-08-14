ExPotenciar Trabajo de ANSES: cuánto paga en agosto 2025 y cuáles son los requisitos para acceder

El programa, que se divide en las líneas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” como reemplazo al antiguo Potenciar Trabajo, busca ayudar en la reinserción laboral a los grupos más vulnerables. Los detalles.

Quiénes pueden acceder al cobro del ex Potenciar Trabajo. Foto: Pixabay.

Este mes de agosto 2025, el programa exPotenciar Trabajo, actualmente dividido en las líneas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, ambas bajo de dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), volvió a acreditar un monto de $78.000 para cada beneficiario, sin cambios respecto a meses anteriores. Según el Ministerio de Capital Humano, la cifra se mantiene inalterada desde el año pasado.

El pago, correspondiente a una asignación mensual fija y no remunerativa, está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad que realizan actividades económicas por fuera del sistema formal. La acreditación se realizó entre el lunes 4 y el martes 5 de agosto, como ocurre el quinto día hábil de cada mes.

Quiénes pueden acceder al cobro del ex Potenciar Trabajo. Foto: archivo.

Por un lado, el programa “Volver al trabajo” está dirigido a personas que están en condiciones de reintegrarse al mercado laboral. Incluye la participación en cursos de formación, la inscripción en portales de empleo y la realización de prácticas laborales.

Por otro, el “Acompañamiento Social” está diseñado para asistir a hogares en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su inclusión social y sus condiciones de vida. Ambos programas son la respuesta del gobierno argentino a la necesidad de reformular el antiguo programa Potenciar Trabajo, buscando una mayor eficiencia y focalización en sus objetivos.

Qué más ofrece el programa ex Potenciar Trabajo y cómo saber si el pago fue otorgado

Entre las herramientas que ofrece el programa se encuentra el Portal Empleo, una plataforma oficial gratuita que conecta a quienes buscan trabajo con empresas y organismos públicos. Allí, los usuarios pueden cargar su currículum, postularse a programas, filtrar ofertas por provincia y modalidad, e inscribirse en cursos de formación.

Potenciar Trabajo, ANSES. Foto: X.

Otra opción es el plan Fomentar Empleo, administrado por la Secretaría de Trabajo, destinado a personas de entre 18 y 64 años que no hayan tenido empleo registrado en los últimos tres meses. Este esquema incluye capacitación profesional, prácticas laborales y acceso prioritario a vacantes en empresas.

Para confirmar si el pago fue acreditado, los beneficiarios pueden consultar en línea a través de Mi Argentina o Mi ANSES, ingresando su CUIL y clave de seguridad social. El depósito es automático, sin necesidad de trámites adicionales, y el monto se transfiere completo a la cuenta bancaria registrada, sin descuentos.