Argentina devolvió parte de los yuanes que había usado del swap con China. Foto: Unsplash.

La Argentina avanzó en la cancelación parcial del tramo utilizado del swap con China y redujo significativamente el monto activado del acuerdo de intercambio de monedas entre ambos países. Según el último balance que fue publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la porción efectivamente usada del swap cayó desde un pico cercano a los 5.000 millones de dólares hasta apenas 675 millones de dólares al 14 de enero de 2026.

Si bien la línea total del acuerdo continúa vigente y disponible por el equivalente a 19.089 millones de dólares en yuanes, el Gobierno fue cubriendo progresivamente la parte utilizada durante la gestión de Alberto Fernández, principalmente para operaciones vinculadas al mercado cambiario y fortalecimiento de reservas.

Argentina devolvió parte de los yuanes que había usado del swap con China. Foto: Reuters.

Mientras tanto, los datos oficiales muestran una reducción sostenida a lo largo del último año. Al 31 de diciembre de 2024, el tramo activo equivalía a 3.084 millones de dólares medidos con el tipo de cambio actual. Ya para fines de 2025, el monto había descendido a 1.028 millones de dólares. Ya a finales de enero de 2026, el saldo utilizado se posicionó en 675 millones de dólares.

Cancelación de 2.56 millones de dólares del swap en 2025

En términos concretos, durante 2025 se cancelaron unos 2.056 millones de dólares del swap utilizado y en las primeras semanas de 2026 se redujeron otros 1.381 millones de dólares. Por lo tanto, el recorte del monto activado superó los 2.400 millones de dólares.

La disminución del tramo del swap también está alineada con uno de los pedidos realizados por Estados Unidos al Gobierno nacional, durante las negociaciones por respaldo financiero internacional.

Entretanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mencionó tiempo atrás que Javier Milei estaba comprometido con reducir la presencia de China en la Argentina, aunque luego aclaró que hacía referencia específicamente a cuestiones vinculadas con la influencia militar y geopolítica. Pero desde la administración libertaria relativizaron el tema y sostuvieron que el vínculo financiero con China aún está vigente.

El swap entre ambos bancos centrales es un acuerdo de intercambio de monedas mediante el cual cada institución deposita en cuentas recíprocas montos equivalentes en su moneda local. Según detalla el Banco Central en sus estados contables, mientras los fondos no sean utilizados, las cuentas no generan intereses. Una vez activados los recursos, pueden emplearse para los fines autorizados dentro del acuerdo bilateral.

Cancelación de 2.56 millones de dólares del swap en 2025. Foto: NA

Asimismo, hay que destacar que el primer convenio entre Buenos Aires y Pekín fue firmado en 2009 y complementado en 2014 y 2015. Sumado a eso, el entendimiento más reciente fue renovado en agosto de 2023 y mantiene su vigencia hasta agosto del 2026.