Volver al Trabajo: cómo saber si te corresponde el pago del ex Potenciar Trabajo en agosto 2025

El programa Volver al Trabajo está a cargo del Ministerio de Capital Humano y reemplaza al ya antiguo Potenciar Trabajo.

Volver al Trabajo. Foto: Pexels.

El programa Volver al Trabajo está a cargo del Ministerio de Capital Humano y reemplaza al ya antiguo Potenciar Trabajo. En agosto 2025, recibirán una vez más el monto que corresponde a la prestación que está dirigida a aquellos trabajadores informales que forman parte del programa.

La suma para este mes es de $78.000. Las autoridades mencionaron que el dinero se mantiene en la misma cifra que los meses anteriores, ya que la prestación no se ajusta mes a mes.

Cabe recordar que los integrantes de Volver al Trabajo son aquellos que ya formaban parte del Potenciar Trabajo. Para aquellos que se anotan por primera vez luego del cierre de la antigua prestación, van dirigidos al programa de Acompañamiento Social.

Volver al Trabajo. Foto: portalempleo.gob.ar

Cómo saber si me corresponde el pago por Volver al Trabajo, paso a paso

Aquellos que buscan conocer su estado en la herramienta de asistencia estatal tienen la opción de realizarlo con un breve procedimiento de manera online.

Entrar al sitio Mi Argentina o Mi ANSES.

Colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Ir a “ Mis cobros ”.

Chequear que aparezca la prestación para agosto 2025.

Cómo buscar trabajo o cursos si formás parte de Volver al Trabajo

Quienes forman parte de Volver al Trabajo pueden ingresar a la página web Portal Empleo, una plataforma que brinda el Ministerio de Trabajo que funciona para conectar personas que buscan trabajo en empresas o cursos para formarse.

Para registrarse solo se necesita DNI vigente. Luego podrás subir el CV y acceder a la inscripción de programas laborales y capacitaciones gratuitas.