El Gobierno oficializó la adjudicación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones viales. Foto: En Línea Noticias

El gobierno de Javier Milei avanzó en su plan de reforma de la infraestructura vial tras concretar la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones. El proceso, enmarcado en la denominada Etapa II-A, traspasó la operación de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales al sector privado bajo un nuevo paradigma: la eliminación total de los subsidios estatales y la apuesta al financiamiento empresarial exclusivo.

La resolución oficial, firmada este viernes 15 de mayo de 2026, fue celebrada por el ministro de Economía Luis Caputo a través de sus redes sociales. “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery y las RN 3, 205 y 226″, detalló.

“Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, añadió Caputo.

Privatización de rutas nacionales: los detalles de las nuevas concesiones viales

Tramo Sur Atlántico Acceso Sur

Este corredor abarca arterias de alto tránsito que conectan áreas metropolitanas, industriales y zonas agrícolas de la provincia de Buenos Aires. La concesión por un plazo de 20 años recayó sobre el consorcio integrado por las firmas CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA, que presentaron una oferta de 997 pesos (sin IVA) para la tarifa de peaje.

El orden de mérito de los consorcios competidores para este tramo quedó conformado de la siguiente manera:

Ganador: CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA ($997) PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA ($1.057,85) BENITO ROGGIO E HIJOS SA y JOSE J. CHEDIACK SAICA ($1.230,5766) CREDITECH SA junto a CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA ($1.248) CPC SA y CLEAR PETROLEUM SA ($1.297,52) VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC ($1.322,312)

Para mediados del 2027 se pretenden que todas las rutas nacionales cuenten con este sistema. Foto: Archivo.

Tramo Pampa

El segundo segmento adjudicado cubre la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando regiones claves para la logística del sector cerealero y ganadero. La operación quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA, empresa que propuso una tarifa de peaje de 2.355,37 pesos (sin IVA) por el mismo lapso de dos décadas.

La competencia por el Tramo Pampa se definió bajo el siguiente listado de ofertas:

Ganador: CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA ($2.355,37) CN SAPAG SA en sociedad con VÍCTOR M. CONTRERAS Y CÍA SA ($2.477,77) CPC SA con CLEAR PETROLEUM SA ($2.659,92) MERCO VIAL SA, LEMIRO PABLO PIETROBONI SA y ASESORES FINANCIEROS ANDALUCÍA OCCIDENTAL SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS SA ($2.975) VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC ($3.219) Consorcio CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA ($3.354)

Cabe resaltar que los pliegos técnicos mantienen bajo reserva la unidad de medida específica de las tarifas, por lo que la resolución no aclara si los valores aplican por kilómetro o por tramo completo.

Los contratos estipulan que el riesgo operativo, el mantenimiento, la modernización de peajes, la señalización y el pavimento correrán por cuenta y riesgo de las adjudicatarias. El Gobierno busca que este sistema desplace el rol del Estado como aportante de infraestructura garantizando “mejores estándares de servicio para los argentinos”.

Este avance representará la segunda meta visible del plan de Javier Milei tras la puesta en marcha de la “Ruta del Mercosur” (Tramo Oriental). La ambición del Ministerio de Economía es profunda: el proceso sigue abierto y bajo evaluación tras haber recibido 17 ofertas adicionales para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales en el corto plazo.