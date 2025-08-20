Los 5 autos automáticos 0 kilómetro más baratos de Argentina en agosto de 2025
El mercado automotriz ofrece opciones que se adaptan tanto a familias pequeñas como a quienes buscan un segundo auto para la ciudad. Conocé los precios y las características de cada uno.
Los autos con caja automática ganaron terreno en el mercado argentino. La comodidad de no usar embrague y facilidad de manejo, sobre todo en el tránsito urbano, los convierten en una opción cada vez más buscada.
Además, los actuales modelos combinan eficiencia de consumo, seguridad y tecnología, ofreciendo accesibles alternativas para distintos perfiles de conductores: desde compactos económicos hasta modelos tecnológicos.
¿Cuáles son los 5 autos automáticos más baratos de Argentina?
1- Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT
- Precio: $26.721.000
- Motor y transmisión: motor 1.5 litros naftero y caja automática CVT.
- Equipamiento: pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad y airbags frontales.
- El detalle: su tamaño y bajo consumo lo hacen una opción práctica para familias pequeñas o conductores que recorren distancias cortas diariamente. Además, su reputación de confiabilidad de Toyota suma tranquilidad al momento de la compra.
- Lo más destacado: es el auto automático más económico del mercado argentino. Compacto, fácil de estacionar y con consumos moderados, es ideal para quienes buscan movilidad urbana sin gastar de más.
2- Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6
- Precio: $27.600.000
- Motor y transmisión: motor 1.6 litros y caja automática.
- Equipamiento: pantalla táctil de 8”, cámara de retroceso, control de velocidad crucero, sistema de frenos ABS y airbags frontales y laterales.
- El detalle: ideal para quienes buscan un auto compacto pero con un poco más de confort que el básico. Su motor 1.6 ofrece buena respuesta tanto en ciudad como en rutas cortas, y la caja automática suaviza la conducción diaria.
- Lo más destacado: buena combinación de precio y equipamiento. Destaca por su habitáculo cómodo y materiales de calidad en relación al precio.
3- Citroën C3 VTi 115 EAT6 Feel Pack
- Precio: $28.470.000
- Motor y transmisión: Motor 1.6 litros y transmisión automática EAT6 de seis velocidades.
- Equipamiento: pantalla táctil de 10”, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de estabilidad, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente y doble airbag frontal.
- El detalle: este modelo es para quienes valoran estilo y tecnología en un auto compacto. La opción bitono le da un toque personal, y la transmisión EAT6 ofrece cambios suaves y eficientes, ideales para tránsito urbano intenso.
- Lo más destacado: diseño atractivo y moderno, con buena conectividad y asistencias al conductor.
4- Chevrolet Onix LTZ 1.0T
- Precio: $28.546.900
- Motor y transmisión: motor turbo 1.0 litros y caja automática.
- Equipamiento: pantalla táctil de 10”, conectividad completa, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y asistencias de seguridad.
- El detalle: el Onix LTZ es una opción versátil, con buena potencia para su tamaño y bajo consumo. Es apto tanto para jóvenes conductores como para quienes buscan un segundo auto urbano confiable y cómodo.
- Lo más destacado: motor turbo que combina eficiencia y rendimiento, con tecnología avanzada en el habitáculo.
5- Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT
- Precio: $32.852.000
- Motor y transmisión: motor 1.3 litros y caja automática CVT.
- Equipamiento: pantalla táctil, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, control de estabilidad, frenos ABS, doble airbag frontal y asistencia al arranque en pendiente.
- El detalle: ideal para familias o quienes necesitan más espacio interior. La caja CVT hace que la conducción sea suave, mientras que su motor 1.3 logra un equilibrio entre potencia y eficiencia de consumo. Es un auto pensado para quienes buscan confort diario sin perder versatilidad.
- Lo más destacado: cómodo, espacioso y con equipamiento de confort completo.