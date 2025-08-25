Tarjeta Alimentar de la ANSES: confirman el monto y las fechas de cobro para septiembre de 2025

Este beneficio social funciona como un refuerzo económico adicional, diseñado para garantizar el acceso a alimentos básicos. Su valor varía según la cantidad de hijos a cargo. Conocé todos los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó los montos de las prestaciones sociales para septiembre de 2025. Entre ellas, la Tarjeta Alimentar, un complemento clave para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El ajuste del 1,9%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, elevó la AUH a $92.065,27. El monto actualizado busca compensar parcialmente el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables.

La Tarjeta Alimentar funciona como un refuerzo económico adicional, diseñado para garantizar el acceso a alimentos básicos. Su valor varía según la cantidad de hijos a cargo, permitiendo adaptar la asistencia a las necesidades específicas de cada grupo familiar.

La Tarjeta Alimentar mantendrá el mismo monto en septiembre de 2025.

De cara a septiembre, ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos montos. Las familias con un hijo recibirán $52.250, mientras que aquellas con dos hijos obtendrán $81.936. Los hogares con tres o más hijos, el beneficio ascenderá a $108.062.

Estos valores se mantienen sin modificaciones pese al aumento general de las prestaciones, ya que este bono opera bajo un esquema independiente de los ajustes por inflación.

Tarjetas Alimentar: las fechas de cobro para septiembre de 2025

Fechas de cobro para Asignación Universal por Hijo con Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Fechas de cobro para Asignación por Embarazo con Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

La Tarjeta Alimentar es uno de los programa más importantes de la ANSES.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos de beneficiarios. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años reciben este beneficio.

Las mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo también acceden al programa.

Las familias con hijos con discapacidad sin límite de edad y los titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos forman parte de los beneficiarios.