Descuentos en combustible durante septiembre 2025: cómo conseguir 30% de ahorro y $40.000 de reintegro en nafta y gasoil

Durante el noveno mes del año, bancos, billeteras digitales y estaciones de servicio ofrecen promociones especiales para cargar combustible.

Durante septiembre, distintos bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio lanzaron promociones que permiten abaratar el costo de la nafta y el gasoil. Los beneficios llegan al 30% de descuento y los reintegros acumulables alcanzan los $40.000, según la entidad o la aplicación utilizada.

YPF: beneficios con App y bancos

App YPF y Serviclub:

10% en Infinia (nafta y diésel) los lunes, pagando con saldo de la app. Tope: $3.000 por semana ($15.000 mensual).

6% en cualquier combustible, todos los días entre la medianoche y las 6 de la mañana, sin tope y acumulable.

5% extra para socios ACA todos los días (tope $11.500 mensual).

Entidades bancarias:

Macro : miércoles, 20% con Visa Platinum (tope $15.000) y 30% para Selecta con Visa Signature (tope $25.000).

Santander : jueves, 20% con Visa Black/Platinum (tope $15.000) + 10% extra en “Sorpresa” (tope $5.000).

Galicia : lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000) y 10% adicional en cuenta sueldo (tope $5.000).

Ciudad : domingos, 10% (tope $10.000). Plan sueldo/jubilados: 15% (tope $15.000).

Nación : todos los días, 15% con MODO BNA+ (tope $15.000).

Comafi : sábados, 10% (tope $5.000). Segmento Único: 20% (tope $8.000 semanal / $32.000 mensual).

ICBC : martes, 15% a clientes con cuenta sueldo (tope $15.000).

Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con App YPF (tope $8.000).

Shell: promociones de septiembre

Shell Box:

Miércoles, 10% en V-Power (tope $4.000 semanal).

Aliados y bancos:

Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power vía Shell Box (tope $4.000).

Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000 mensual).

Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000). Plan sueldo/jubilados: 15% (tope $15.000).

Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000) y 10% extra en cuenta sueldo (tope $5.000).

Comafi: domingos, 10% (tope $5.000 semanal). Segmento Único: 20% (tope $8.000 semanal / $32.000 mensual).

Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000). Tarjeta Cencosud suma 5% adicional.

Axion Energy: reintegros con App ON

App ON:

10% en Quantium, lunes y viernes.

Tope mensual: $5.000 en nafta (niveles 1 y 2) y $7.500 en niveles superiores.

Tope diésel: $5.000 cada quincena.

Promociones bancarias:

Nación: todos los días, 10% con MODO BNA+ (tope $15.000).

Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000). Plan sueldo/jubilados: 15% (tope $15.000).

Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000) y 10% extra en cuenta sueldo (tope $5.000).

Comafi: lunes, 10% (tope $5.000 semanal). Único: 20% (tope $8.000 semanal / $40.000 mensual).

BBVA: sábados, 20% con crédito vía MODO para clientes con cuenta sueldo adheridos a ON (tope $6.000).

Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5.000 mensual).

Puma Energy: descuentos y puntos

App Puma Pris:

Miércoles, 10% en Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).

Puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.

Bancos aliados:

Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000).

Comafi: viernes, 15% con débito/crédito vía MODO (tope $7.000 semanal).

