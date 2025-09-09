Descuentos en combustible durante septiembre 2025: cómo conseguir 30% de ahorro y $40.000 de reintegro en nafta y gasoil
Durante el noveno mes del año, bancos, billeteras digitales y estaciones de servicio ofrecen promociones especiales para cargar combustible.
Durante septiembre, distintos bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio lanzaron promociones que permiten abaratar el costo de la nafta y el gasoil. Los beneficios llegan al 30% de descuento y los reintegros acumulables alcanzan los $40.000, según la entidad o la aplicación utilizada.
YPF: beneficios con App y bancos
App YPF y Serviclub:
- 10% en Infinia (nafta y diésel) los lunes, pagando con saldo de la app. Tope: $3.000 por semana ($15.000 mensual).
- 6% en cualquier combustible, todos los días entre la medianoche y las 6 de la mañana, sin tope y acumulable.
- 5% extra para socios ACA todos los días (tope $11.500 mensual).
Entidades bancarias:
- Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum (tope $15.000) y 30% para Selecta con Visa Signature (tope $25.000).
- Santander: jueves, 20% con Visa Black/Platinum (tope $15.000) + 10% extra en “Sorpresa” (tope $5.000).
- Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000) y 10% adicional en cuenta sueldo (tope $5.000).
- Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000). Plan sueldo/jubilados: 15% (tope $15.000).
- Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+ (tope $15.000).
- Comafi: sábados, 10% (tope $5.000). Segmento Único: 20% (tope $8.000 semanal / $32.000 mensual).
- ICBC: martes, 15% a clientes con cuenta sueldo (tope $15.000).
- Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con App YPF (tope $8.000).
Shell: promociones de septiembre
Shell Box:
También podría interesarte
- Miércoles, 10% en V-Power (tope $4.000 semanal).
Aliados y bancos:
- Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power vía Shell Box (tope $4.000).
- Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000 mensual).
- Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000). Plan sueldo/jubilados: 15% (tope $15.000).
- Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000) y 10% extra en cuenta sueldo (tope $5.000).
- Comafi: domingos, 10% (tope $5.000 semanal). Segmento Único: 20% (tope $8.000 semanal / $32.000 mensual).
- Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000). Tarjeta Cencosud suma 5% adicional.
Axion Energy: reintegros con App ON
App ON:
- 10% en Quantium, lunes y viernes.
- Tope mensual: $5.000 en nafta (niveles 1 y 2) y $7.500 en niveles superiores.
- Tope diésel: $5.000 cada quincena.
Promociones bancarias:
- Nación: todos los días, 10% con MODO BNA+ (tope $15.000).
- Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000). Plan sueldo/jubilados: 15% (tope $15.000).
- Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000) y 10% extra en cuenta sueldo (tope $5.000).
- Comafi: lunes, 10% (tope $5.000 semanal). Único: 20% (tope $8.000 semanal / $40.000 mensual).
- BBVA: sábados, 20% con crédito vía MODO para clientes con cuenta sueldo adheridos a ON (tope $6.000).
- Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5.000 mensual).
Puma Energy: descuentos y puntos
App Puma Pris:
- Miércoles, 10% en Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).
- Puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.
Bancos aliados:
- Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000). Éminent 15% (tope $15.000).
- Comafi: viernes, 15% con débito/crédito vía MODO (tope $7.000 semanal).
Otras promociones generales
- Credicoop: viernes, 15% en todas las estaciones (tope $4.500 semanal). Cuenta sueldo: 20% (tope $6.000 semanal / $24.000 mensual).
- Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3.000 por compra).
- Nación: todos los días, 20% en Voy (tope $15.000 mensual) y 10% en Gulf (tope $6.000 mensual), pagando con MODO BNA+.
- Patagonia: jueves, 20% en todas las estaciones. Clientes Plus con débito: tope $7.500 mensual. Segmento Singular: 25% (tope $15.000).
- Columbia: viernes 19 y 26 de septiembre, 20% con tarjeta de crédito (tope $6.000 por fecha).