Cómo pagar menos de $500 el colectivo: el descuento de SUBE que pocos están aprovechando. Fotos: NA.

En medio de nuevos aumentos en el transporte público, la Tarifa Social Federal SUBE se vuelve clave para millones de argentinos. El programa permite pagar hasta un 55% menos en colectivos y trenes durante abril de 2026, siempre que la tarjeta esté registrada y el usuario cumpla con las condiciones definidas por ANSES.

El rubro del transporte público es uno de los más buscados por los usuarios para estar al tanto de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este caso, se dio a conocer el beneficio de la Tarifa social Federal SUBE que impacta directamente en el bolsillo: un boleto promedio puede reducirse a casi la mitad, lo que representa un ahorro significativo para quienes viajan a diario.

Cómo pagar menos de $500 el colectivo: el descuento de SUBE que pocos están aprovechando. Foto: Secretaría de Transporte

Viajar con SUBE: quiénes pueden acceder a la Tarifa Social

El descuento está dirigido a personas que reciben asistencia estatal o forman parte de programas sociales. Los principales grupos alcanzados son:

Jubilados y pensionados.

Titulares de AUH y Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de Becas Progresar.

Personas con Pensiones No Contributivas.

Monotributistas sociales.

Trabajadores de casas particulares.

Veteranos de Malvinas.

Personas con Seguro por Desempleo.

Paso a paso: cómo activar el descuento de la Tarifa Social Federal SUBE

El trámite es gratuito y se puede hacer de forma digital de la siguiente manera:

Ingresar a ANSES y generar el PIN SUBE Asociar la tarjeta SUBE en la plataforma oficial Activar el beneficio apoyando la tarjeta en una terminal SUBE o usando la app con NFC

Una vez finalizado, el descuento se aplica automáticamente en cada viaje.

Cómo pagar menos de $500 el colectivo: el descuento de SUBE que pocos están aprovechando. Foto: NA.

Tarifa Social SUBE: qué tener en cuenta y por qué conviene activarla

No hace falta renovar el beneficio periódicamente.

Se mantiene activo mientras se cumplan los requisitos.

Registrar la SUBE permite recuperar saldo en caso de pérdida.

También facilita reclamos y gestiones.

Durante abril, las tarifas vuelven a subir tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad.

Provincia: el boleto mínimo supera los $870 con SUBE registrada.

Sin registrar: el costo inicial puede pasar los $1.300.

CABA: los valores arrancan en más de $700 y aumentan según la distancia.

En este contexto, acceder a la Tarifa Social SUBE no solo es un beneficio, sino una herramienta clave para sostener el uso del transporte público sin que el gasto se dispare. Este tipo de programas se vuelve fundamental para garantizar la movilidad diaria de millones de personas en todo el país.