El funcionario sostuvo que la inflación de marzo 2026 podría superar a la de febrero. Foto: Noticias Argentinas

El Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo acelera una estrategia de financiamiento diseñada para cubrir los compromisos de deuda de 2026 sin comprometer las reservas internacionales. El objetivo central es cumplir con la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI), que tras el incumplimiento de 2025, exigió que el Banco Central acumule al menos US$8.000 millones durante este año.

Aunque el Banco Central ya compró más de US$6.000 millones en lo que va del ejercicio, Luis Caputo busca evitar que esas divisas se utilicen para cancelar vencimientos, recurriendo en cambio a un esquema de apoyo multilateral y crédito local. La estrategia se apoya fuertemente en organismos internacionales. Tras aprobar la segunda revisión con el Fondo, que liberará US$1.000 millones en mayo, el equipo económico avanzó en la obtención de respaldos externos.

Según detalló un informe de GMA Capital, “el equipo económico avanzó en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una garantía de US$2.000 millones, que podría ser utilizada como respaldo para una emisión en mercados. A esto se sumaron aportes del BID por US$550 millones y potencialmente del CAF por otros US$500 millones. Bajo este esquema, el Tesoro podría acceder a financiamiento por hasta US$4.000 millones, a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% a 6 años”.

Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

Para completar los US$10.000 millones necesarios para cubrir los US$9.000 millones en vencimientos de 2026, el Gobierno apuesta a la liquidez del mercado doméstico y la venta de activos “Se prevé aprovechar la liquidez en dólares local para completar el objetivo de emisiones de Bonares por US$4.000 millones (también a tasas menores a las internacionales, como se vio en la licitación de esta semana) y ventas de activos públicos por US$2.000 millones. Caputo redondeó la suma del número posible en US$10.000 millones”, indicaron analistas de la consultora LCG.

Por su parte, desde IEB explicaron que estas novedades “facilitan que las compras de dólares BCRA puedan ser acumuladas. En definitiva, se trata del anuncio de un mayor flujo de dólares, además del respaldo de los organismos internacionales”.

El funcionario viajó a Washington durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI. Foto: Cuenta de Twitter @AgendaCAF

Sin embargo, este fondeo no está exento de exigencias. GMA Capital advirtió que “el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital”, pero remarcó que los organismos “condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a ‘fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo’”. En la práctica, esto implica sostener la disciplina fiscal, la acumulación de reservas y ajustes regulatorios, como la reciente flexibilización de encajes bancarios.

Luis Caputo: “Por los fundamentos económicos de la Argentina, el riesgo país debería ser bastante más bajo”

En su última etapa de su viaje a Washington, Luis Caputo dio detalles de su estadía en la capital estadounidense y los pasos a seguir por la economía argentina. En relación al vínculo con el FMI, el ministro aseguró, en diálogo con Román Lejtman para Infobae: “Llegamos a un acuerdo que es muy bueno, absolutamente cumplible, que es razonable con el programa que nosotros hemos venido planteando siempre. Ellos fueron siempre muy respetuosos de nuestro programa”.

El ministro de Economía aseguró que "Argentina Week" dio sus frutos en inversiones. Foto: Noticias Argentinas

A la hora de hablar de la reacción del mercado, el funcionario fue claro: “El mercado te puede sorprender, porque el timing del mercado no lo sabemos. Lo que está claro es que hoy los fundamentos económicos de Argentina serían equivalentes a un riesgo país bastante más bajo. Ahora, el mercado lo precia más arriba porque tiene en cuenta el pasado argentino. Un país que tuvo nueve defaults, que le sacó tres ceros a su moneda, tuvo dos hiperinflaciones. Esas cosas pesan”.

“Saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero como en el mientras tanto tenemos la plata para pagarles por los próximos dieciocho meses, bueno, entonces para qué forzar una situación. No salimos porque hay alternativas más baratas”, completó.