Luis "Toto" Caputo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

En su última etapa de su viaje a Washington, Luis Caputo dio detalles de su estadía en la capital estadounidense y los pasos a seguir por la economía argentina.

En relación al vínculo con el FMI, el ministro aseguró, en diálogo con Román Lejtman para Infobae: “Llegamos a un acuerdo que es muy bueno, absolutamente cumplible, que es razonable con el programa que nosotros hemos venido planteando siempre. Ellos fueron siempre muy respetuosos de nuestro programa”.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

A la hora de hablar de la reacción del mercado, el funcionario fue claro: “El mercado te puede sorprender, porque el timing del mercado no lo sabemos. Lo que está claro es que hoy los fundamentos económicos de Argentina serían equivalentes a un riesgo país bastante más bajo. Ahora, el mercado lo precia más arriba porque tiene en cuenta el pasado argentino. Un país que tuvo nueve defaults, que le sacó tres ceros a su moneda, tuvo dos hiperinflaciones. Esas cosas pesan”.

“Saldremos al mercado cuando pensemos que el riesgo país lo amerita. Pero como en el mientras tanto tenemos la plata para pagarles por los próximos dieciocho meses, bueno, entonces para qué forzar una situación. No salimos porque hay alternativas más baratas”, completó.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

Por último, habló de su encuentro con el FMI y de la relación con Kristalina Georgieva: “Hay una relación de confianza que nunca hubo entre Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo. Está super impresionada con los logros. Ella dijo: ‘Yo le confié desde el día uno’, lo cual es cierto. Ella confió desde, desde el día uno. Ella me dijo: ‘Dijeron que ibas a hacer algo imposible y lo hicieron posible’. Y desde ese día, ella siempre tuvo mucha confianza".