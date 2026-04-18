Subasta inesperada: una famosa pizzería del Microcentro porteño cierra su local y remata todo su mobiliario
El histórico local de Ciudad de Buenos Aires bajó sus persianas tras la caída del consumo y subastará desde hornos industriales hasta mobiliario completo en un remate online abierto a emprendedores y comerciantes.
La gastronomía nacional y de la Ciudad de Buenos Aires sigue sintiendo las dificultades propias de la crisis económica y un tradicional local de pizza libre del Microcentro cerró definitivamente sus puertas y anunció la subasta total de sus bienes.
El restaurante, ubicado sobre la calle Sarmiento al 702, supo atraer a una clientela amplia gracias a sus promociones agresivas, como el servicio de pizza libre o las opciones de desayuno y merienda ilimitados. Sin embargo, el deterioro del poder adquisitivo y la menor circulación de público en la zona terminaron por volver insostenible el negocio.
La pizzería subasta sus bienes: los detalles
Como salida, los propietarios resolvieron avanzar con un remate online de todo el equipamiento. La subasta, programada para el lunes 20 de abril a las 15, incluirá más de 50 lotes y apunta tanto a emprendedores como a comerciantes que busquen renovar sus instalaciones a menor costo.
El catálogo difundido muestra la magnitud del cierre. Entre los bienes más relevantes aparecen equipos industriales clave para cualquier cocina gastronómica: amasadoras, hornos pizzeros de gran capacidad, heladeras exhibidoras de acero inoxidable, cortadoras de fiambre y sistemas de extracción. También se incluyen hornos pasteleros y otros elementos esenciales para la producción a gran escala.
A esto se suma todo el mobiliario del salón, que será liquidado sin excepción. Hay cerca de 90 sillas de madera, mesas de fórmica, sillas de diseño tipo Eames, ventiladores y un amplio stock de vajilla que abarca platos, tazas, copas y cubiertos.
El caso expone una tendencia que se repite en distintos puntos de la Ciudad: negocios que durante años lograron sostenerse hoy no pueden absorber los costos ni la retracción de la demanda, y terminan cerrando o reconvirtiéndose para sobrevivir.