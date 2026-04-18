Una pizzería debe cerrar sus puertas en el Microcentro porteño. Foto: ChatGPT.

La gastronomía nacional y de la Ciudad de Buenos Aires sigue sintiendo las dificultades propias de la crisis económica y un tradicional local de pizza libre del Microcentro cerró definitivamente sus puertas y anunció la subasta total de sus bienes.

El restaurante, ubicado sobre la calle Sarmiento al 702, supo atraer a una clientela amplia gracias a sus promociones agresivas, como el servicio de pizza libre o las opciones de desayuno y merienda ilimitados. Sin embargo, el deterioro del poder adquisitivo y la menor circulación de público en la zona terminaron por volver insostenible el negocio.

La pizzería funcionaba en el Microcentro porteño. Foto: Unsplash.

La pizzería subasta sus bienes: los detalles

Como salida, los propietarios resolvieron avanzar con un remate online de todo el equipamiento. La subasta, programada para el lunes 20 de abril a las 15, incluirá más de 50 lotes y apunta tanto a emprendedores como a comerciantes que busquen renovar sus instalaciones a menor costo.

El catálogo difundido muestra la magnitud del cierre. Entre los bienes más relevantes aparecen equipos industriales clave para cualquier cocina gastronómica: amasadoras, hornos pizzeros de gran capacidad, heladeras exhibidoras de acero inoxidable, cortadoras de fiambre y sistemas de extracción. También se incluyen hornos pasteleros y otros elementos esenciales para la producción a gran escala.

La subasta también incluye muchos utensilios de cocina. Foto: Freepik

A esto se suma todo el mobiliario del salón, que será liquidado sin excepción. Hay cerca de 90 sillas de madera, mesas de fórmica, sillas de diseño tipo Eames, ventiladores y un amplio stock de vajilla que abarca platos, tazas, copas y cubiertos.

El caso expone una tendencia que se repite en distintos puntos de la Ciudad: negocios que durante años lograron sostenerse hoy no pueden absorber los costos ni la retracción de la demanda, y terminan cerrando o reconvirtiéndose para sobrevivir.