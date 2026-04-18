Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Consultar las prestaciones sociales de ANSES es clave para organizar la economía familiar y evitar errores en los pagos. En abril de 2026, con montos actualizados por movilidad y el calendario oficial de cobros ya confirmado, millones de beneficiarios buscan saber qué asignación reciben, cuánto les corresponde y en qué fecha se acredita el dinero.

La buena noticia es que ANSES cuenta con una herramienta digital, gratuita y disponible las 24 horas que permite acceder a esta información de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo.

Qué es Mi ANSES y para qué sirve

Mi ANSES es la plataforma oficial del organismo previsional donde cada persona puede consultar todos los datos vinculados a sus beneficios sociales. Desde allí es posible verificar:

Qué asignaciones están activas

Los montos actualizados de cada prestación

Las fechas exactas de cobro

El medio de pago asignado

Posibles prestaciones suspendidas o pendientes

ANSES pagos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Esta herramienta resulta fundamental para quienes cobran la AUH, AUE, SUAF o asignaciones por discapacidad, ya que centraliza toda la información en un solo lugar y evita ir a una oficina sin necesidad.

Paso a paso: cómo consultar qué asignación cobrás

El trámite es simple y no lleva más de cinco minutos. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a www.anses.gob.ar Elegir la opción Mi ANSES Colocar CUIL y clave personal Acceder a las secciones “Hijos” o “Cobros” Seleccionar “Mis asignaciones”

Una vez dentro, el sistema muestra el detalle completo de cada beneficio: nombre de la asignación, monto mensual y fecha de pago. Si no tenés clave, se puede crear en el momento validando datos personales.

Asignaciones que se pueden consultar online

Desde Mi ANSES se pueden verificar, entre otras, las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

AUH por Hijo con Discapacidad

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Asignaciones Familiares del sistema SUAF

Asignaciones familiares por discapacidad

Esta consulta también está disponible desde la app móvil de Mi ANSES, ideal para quienes acceden desde el celular o no cuentan con computadora en su hogar.

Montos actualizados de ANSES en abril 2026

Con el último ajuste por movilidad, los valores vigentes en abril quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH: $136.666



AUH por discapacidad: $445.003



Asignación por Embarazo (AUE): $136.666

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.341

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango): $222.511

Claves para jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

Estos montos se actualizan periódicamente según la fórmula de movilidad, por lo que es recomendable revisar la información cada mes.

Por qué es importante revisar tus cobros de ANSES

Consultar periódicamente Mi ANSES permite:

Detectar pagos no acreditados

Corregir errores en datos personales

Verificar cambios en montos o fechas

Evitar la suspensión de una prestación

Mantener la información familiar actualizada

Un dato incorrecto o la falta de actualización puede generar demoras o bloqueos en el cobro, por eso el organismo recomienda revisar la cuenta al menos una vez por mes.

En un contexto económico desafiante, estar informado sobre las asignaciones de ANSES se vuelve imprescindible. La plataforma Mi ANSES facilita el acceso a datos clave sin intermediarios, de manera segura y gratuita. Con solo unos clics, cada beneficiario puede saber qué cobra, cuándo y cuánto, evitando confusiones y asegurando el correcto acceso a sus derechos sociales.