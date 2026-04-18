Cómo saber qué asignación de ANSES te corresponde y cuándo cobrás en abril 2026
A través de la plataforma Mi ANSES, el trámite es gratuito, rápido y se puede hacer desde el celular o la computadora en pocos minutos.
Consultar las prestaciones sociales de ANSES es clave para organizar la economía familiar y evitar errores en los pagos. En abril de 2026, con montos actualizados por movilidad y el calendario oficial de cobros ya confirmado, millones de beneficiarios buscan saber qué asignación reciben, cuánto les corresponde y en qué fecha se acredita el dinero.
La buena noticia es que ANSES cuenta con una herramienta digital, gratuita y disponible las 24 horas que permite acceder a esta información de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo.
Qué es Mi ANSES y para qué sirve
Mi ANSES es la plataforma oficial del organismo previsional donde cada persona puede consultar todos los datos vinculados a sus beneficios sociales. Desde allí es posible verificar:
- Qué asignaciones están activas
- Los montos actualizados de cada prestación
- Las fechas exactas de cobro
- El medio de pago asignado
- Posibles prestaciones suspendidas o pendientes
Esta herramienta resulta fundamental para quienes cobran la AUH, AUE, SUAF o asignaciones por discapacidad, ya que centraliza toda la información en un solo lugar y evita ir a una oficina sin necesidad.
Paso a paso: cómo consultar qué asignación cobrás
El trámite es simple y no lleva más de cinco minutos. Solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a www.anses.gob.ar
- Elegir la opción Mi ANSES
- Colocar CUIL y clave personal
- Acceder a las secciones “Hijos” o “Cobros”
- Seleccionar “Mis asignaciones”
Una vez dentro, el sistema muestra el detalle completo de cada beneficio: nombre de la asignación, monto mensual y fecha de pago. Si no tenés clave, se puede crear en el momento validando datos personales.
Asignaciones que se pueden consultar online
Desde Mi ANSES se pueden verificar, entre otras, las siguientes prestaciones:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- AUH por Hijo con Discapacidad
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)
- Asignaciones Familiares del sistema SUAF
- Asignaciones familiares por discapacidad
Esta consulta también está disponible desde la app móvil de Mi ANSES, ideal para quienes acceden desde el celular o no cuentan con computadora en su hogar.
Montos actualizados de ANSES en abril 2026
Con el último ajuste por movilidad, los valores vigentes en abril quedaron establecidos de la siguiente manera:
- AUH: $136.666
- AUH por discapacidad: $445.003
- Asignación por Embarazo (AUE): $136.666
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.341
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango): $222.511
Estos montos se actualizan periódicamente según la fórmula de movilidad, por lo que es recomendable revisar la información cada mes.
Por qué es importante revisar tus cobros de ANSES
Consultar periódicamente Mi ANSES permite:
- Detectar pagos no acreditados
- Corregir errores en datos personales
- Verificar cambios en montos o fechas
- Evitar la suspensión de una prestación
- Mantener la información familiar actualizada
Un dato incorrecto o la falta de actualización puede generar demoras o bloqueos en el cobro, por eso el organismo recomienda revisar la cuenta al menos una vez por mes.
En un contexto económico desafiante, estar informado sobre las asignaciones de ANSES se vuelve imprescindible. La plataforma Mi ANSES facilita el acceso a datos clave sin intermediarios, de manera segura y gratuita. Con solo unos clics, cada beneficiario puede saber qué cobra, cuándo y cuánto, evitando confusiones y asegurando el correcto acceso a sus derechos sociales.