El aeropuerto de Gardermoen, en Oslo. Foto: Wikipedia.

Aeropuertos europeos podrían enfrentar escasez de combustible para aviones en un plazo de tres semanas si no se restablece el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el suministro energético global, afectada por la Guerra de Medio Oriente.

La advertencia fue difundida por ACI Europe, la asociación que nuclea a los aeropuertos de la Unión Europea, ante el impacto del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel. Según el sector, las reservas disponibles están bajo presión y el margen de maniobra se achica día a día.

La situación fue expuesta en una carta enviada al comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, a la que tuvo acceso el diario Financial Times. Allí se reclama una intervención proactiva de la UE frente al riesgo creciente sobre el suministro de combustible aeronáutico.

El documento advierte que, si el tránsito por Ormuz no se restablece de manera “significativa y sostenida” en las próximas semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones en Europa podría convertirse en un escenario concreto.

La preocupación se intensifica a las puertas de la temporada alta de verano, cuando el tráfico aéreo sostiene buena parte del ecosistema turístico europeo, clave para varias economías del bloque.

Aunque en Europa todavía no se registran faltantes generalizados, el impacto ya es visible en los precios. El combustible aéreo en el noroeste europeo alcanzó los 1.573 dólares por tonelada, el doble de los valores previos al estallido del conflicto.

Las aerolíneas advierten que cuentan con stock para algunas semanas, pero los proveedores no aseguran entregas más allá de mayo, lo que abre la puerta a ajustes en la programación de vuelos.

De hecho, algunas compañías ya comenzaron a reducir servicios. Delta Air Lines anunció un recorte del 3,5% de sus vuelos, principalmente nocturnos y entre semana, por un sobrecosto estimado en 2.000 millones de dólares entre abril y junio. Air New Zealand también aplicó recortes en determinadas frecuencias.