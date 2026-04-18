Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

Luis Caputo regresa al país tras su viaje a Washington tras su encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con diferentes puntos clave para la economía argentina.

“El personal del Fondo y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa EFF (Acuerdo de Facilidades Extendidas), lo que abre la posibilidad de acceder a unos USD 1.000 millones”, comunicó e Fondo Monetario tras el encuentro.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

Si bien el desembolso depende del directorio, desde Finanzas confían que se pueda acceder a dicho monto en el mes de mayo.

También durante el 2026, el Gobierno se comprometió a conseguir un superávit primario de 1,4% del PBI en lugar de 2,2% del Producto.

Ajay Banga, nuevo presidente del Banco Mundial. Foto: Reuters.

Ademas, el funcionario se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con el que negocia una garantía por USD 2.000 millones “para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Por último, Luis Caputo se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn: “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID”, posteó en X.