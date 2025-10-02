Bessent volvió a mostrar su apoyo a Milei y su gobierno: “Totalmente preparado para hacer lo que sea necesario”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos publicó un nuevo mensaje tras una reunión con Luis Caputo, ministro de Economía.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, mostró nuevamente su apoyo a Javier Milei y su gobierno. A través de un mensaje en sus redes sociales, aclaró que está dispuesto a “hacer lo necesario” para ayudar a la economía de Argentina.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, expresó el funcionario en su mensaje.

Javier Milei al recibir el premio Ciudadano Global 2025, de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent Foto: Presidencia

El funcionario americano reveló que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent en una comunicación a través de redes sociales.

El mensaje de Scott Bessent en apoyo al gobierno de Javier Milei. Foto: X

Además, añadió: “Durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Finalmente, volvió a señalar que “el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

La declaración de Scott Bessent se da en medio de otra subida del dólar que lo pone cerca del techo de la banda.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Foto: Reuters/Nathan Howard

Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar.

El miércoles el Tesoro tuvo que vender US$400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $1.500.