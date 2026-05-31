Reforma de la Ley de Sociedades. Foto: Mecalux Argentina

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una iniciativa que busca modernizar el marco regulatorio de las empresas en Argentina y profundizar el proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei. La propuesta fue elaborada por la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Ministerio de Justicia.

Según explicó el ministro Federico Sturzenegger, el objetivo es reemplazar un esquema que considera “rígido y anacrónico” por otro basado en la autonomía de las partes, la simplificación de trámites y la libertad contractual.

Entre las principales modificaciones figura la reducción de la intervención estatal en la organización interna de las empresas. De aprobarse la iniciativa, las disposiciones del estatuto societario tendrán mayor peso y las normas generales de la ley pasarán a ser mayormente supletorias.

El Gobierno busca la reducción de la intervención estatal en la organización interna de las empresas. Foto: X

¿Qué cambios propone la nueva Ley de Sociedades?

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la flexibilización del objeto social. Las empresas podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que estén relacionadas entre sí. Incluso si el estatuto no especifica un objeto determinado, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.

La iniciativa también habilita que los socios sometan conflictos internos al derecho extranjero y crea nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital.

Entre ellas aparecen las Sociedades Automatizadas, que podrán operar mediante algoritmos e inteligencia artificial sin requerir empleados para sus actividades ordinarias, y las denominadas DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras basadas en tecnología blockchain y participación mediante tokens digitales.

Además, el proyecto impulsa la digitalización integral de los procesos societarios, con el objetivo de reducir costos administrativos y acelerar trámites de constitución y funcionamiento.

¿Cuántas empresas hay registradas en Argentina?

Según datos del Registro Nacional de Sociedades, actualmente existen 1.255.328 personas jurídicas inscriptas en el país. De ese total, 995.165 corresponden a sociedades comerciales, que representan cerca del 80% de todas las entidades registradas.

Las asociaciones civiles y fundaciones suman 167.939 organizaciones, mientras que las cooperativas y entidades de la economía social alcanzan las 54.105. También existen 12.772 empresas extranjeras registradas y apenas 472 sociedades con participación estatal.

Dentro del universo de sociedades comerciales predominan las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), que representan el 47% del total con 465.788 entidades. Les siguen las Sociedades Anónimas (SA), con 386.931 compañías, equivalentes al 39%.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), creadas para facilitar la formalización de emprendimientos, alcanzan las 90.307 inscripciones y representan cerca del 9% del total.

¿Dónde se concentran las sociedades comerciales?

La Ciudad de Buenos Aires lidera ampliamente el ranking nacional con 469.235 sociedades comerciales registradas. En segundo lugar aparece la provincia de Buenos Aires con 180.233 empresas, seguida por Córdoba con 81.172.

La Ciudad de Buenos Aires es donde hay más sociedades comerciales registradas. Foto: Pato Daniele

Santa Fe ocupa el cuarto puesto con 67.761 sociedades, mientras que Mendoza completa el grupo de las cinco jurisdicciones con mayor actividad empresarial, con 44.893 entidades registradas.

Los datos históricos muestran además que 2025 fue el año con mayor cantidad de nuevas sociedades comerciales inscriptas, con 31.431 registros. Durante los primeros meses de 2026 ya se contabilizaron 7.862 nuevas sociedades, una cifra que refleja el continuo dinamismo del entramado empresarial argentino en medio del debate por una nueva reforma legal.