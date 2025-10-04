Cambios en Cuenta DNI: cuándo será el único sábado con descuento en carnicerías durante octubre

El beneficio más esperado por los usuarios de Cuenta DNI llega con algunas modificaciones este mes: solo estará disponible un fin de semana. Tomá nota para no perder la oportunidad de ahorrar.

¿Cuándo será el descuento del 35% con Cuenta DNI en carnicerías en junio? Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

El Banco Provincia confirmó los descuentos de Cuenta DNI para octubre y, aunque el beneficio en carnicerías sigue vigente, llega con cambios que no resultan muy favorables: solo estará disponible un sábado al mes.

Es importante destacar que se trata de uno de los descuentos más utilizados por los usuarios, ya que permite ahorrar un 35%, una cifra significativa frente al precio actual de la carne.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

En los últimos meses, la promoción se había reducido a dos sábados por mes, pero en octubre solo se podrá aprovechar en un único sábado. Ese día, quienes realicen compras en los locales adheridos podrán acceder al reintegro, logrando un ahorro importante en carne y productos frescos.

Cuenta DNI: ¿qué sábado estará disponible el descuento en carnicerías?

Durante octubre, habrá una sola jornada con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que será el sábado 11 de octubre. De esta forma, se debe gastar $17.150 para llegar al tope de reintegro de cada sábado, que es de $6.000.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI para octubre

Los principales descuentos de septiembre y los topes de reintegro son:

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuenta DNI. Foto: NA.

De esta manera, Cuenta DNI se consolida como una herramienta de ahorro cotidiano, especialmente en un contexto económico desafiante. Con descuentos que alcanzan a distintos rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia sigue ganando terreno entre quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar consumo.