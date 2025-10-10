Cuenta DNI en carnicerías: ¿en qué horarios se podrá comprar este sábado con 35% de descuento?
Una de dos buenas noticias ya transcurre para los bonaerenses y, es el inicio del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para la segunda hay que esperar porque le restan horas para entrar en vigencia. Este sábado, usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, tendrán un “regalo” asegurado para aprovechar.
Es que Cuenta DNI, oficializará, solo por 24 hs., la promoción imperdible para disfrutar a fuego lento, con el descuento de la compra de carne. Vale resaltar que el beneficio no tiene horario de inicio y cierre, pero sí, será solamente mañana sábado 11.
Si bien no es la primera vez ni el único beneficio del mes octubre, el descuento del 35% en la compra en tres comercios del rubro cárnico es de lo más esperados y solicitados. El mismo se aplicará en:
- Carnicerías
- Granjas
- Pescaderías
El descuento tendrá un tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
También podría interesarte
Otro de los descuentos en productos alimenticios presente durante el mes en ferias y mercados bonaerenses con:
40% de descuento todos los días y, un tope de $6.000 por semana por persona, lo cual equivale a un ticket de $15.000.
Beneficios exclusivos de los viernes de octubre en alimentos
Comercios de cercanía
El descuento será del 20% cada viernes del mes, con un tope de $4.000 por viernes, generando así, un total de $20.000 en consumos.
Todos los descuentos en octubre
Comercios de cercanía
20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.
Carnicerías, granjas y pescaderías
35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.
Ferias y mercados bonaerenses
40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.
Universidades
40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.
Librerías
10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías
10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos)
3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.