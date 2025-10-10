Cuenta DNI en carnicerías: ¿en qué horarios se podrá comprar este sábado con 35% de descuento?

Si bien no es la primera vez ni el único beneficio del mes octubre, es de lo más esperados y solicitados.

El descuento en la compra de carne tendrá un tope de $6.000 por persona Foto: NA

Una de dos buenas noticias ya transcurre para los bonaerenses y, es el inicio del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Para la segunda hay que esperar porque le restan horas para entrar en vigencia. Este sábado, usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, tendrán un “regalo” asegurado para aprovechar.

Es que Cuenta DNI, oficializará, solo por 24 hs., la promoción imperdible para disfrutar a fuego lento, con el descuento de la compra de carne. Vale resaltar que el beneficio no tiene horario de inicio y cierre, pero sí, será solamente mañana sábado 11.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Si bien no es la primera vez ni el único beneficio del mes octubre, el descuento del 35% en la compra en tres comercios del rubro cárnico es de lo más esperados y solicitados. El mismo se aplicará en:

Carnicerías

Granjas

Pescaderías

El descuento tendrá un tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Otro de los descuentos en productos alimenticios presente durante el mes en ferias y mercados bonaerenses con:

40% de descuento todos los días y, un tope de $6.000 por semana por persona, lo cual equivale a un ticket de $15.000.

Beneficios exclusivos de los viernes de octubre en alimentos

Comercios de cercanía

El descuento será del 20% cada viernes del mes, con un tope de $4.000 por viernes, generando así, un total de $20.000 en consumos.

Todos los descuentos en octubre

Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.

Universidades

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.

Librerías

10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.