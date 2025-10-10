Inteligencia artificial y una alianza estratégica: Sam Altman dio detalles de la millonaria inversión en Argentina

El director ejecutivo de OpenAI se refirió en un video a Stargate Argentina, el proyecto que tiene una inversión de USD 25.000 millones para la construcción de un mega data center en la Patagonia.

Sam Altman. Foto: EFE.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, dio detalles del anuncio que se realizó este viernes por parte de su empresa, con una inversión en Argentina. Se trata de una alianza con Sur Energy, que representa una inversión de USD 25.000 millones para la construcción de un mega data center en el sur del país.

A través de un video, también se refirió a Mat Travizano, el empresario argentino que estaba al frente de este proyecto y murió en un accidente de montañismo en Estados Unidos.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/10/10/671974.mp4

“No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Mat era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial”, indicó sobre el fundador de Sur Energy.

Sam Altman detaló sobre el proyecto: “Nuestra visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso”.

Directivos de la empresa creadora de Chat GPT se reunirán con el presidente. Foto: Twitter de Javier Milei

Además, indicó que Stargate Argentina es un “nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy”.

“Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de personas en toda Argentina. Nos entusiasma trabajar con Argentina mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina”, destacó sobre el territorio local.

Además, hubo una mención a Javier Milei: “Cuando conocí al presidente Milei durante su visita a San Francisco el año pasado, su visión sobre cómo la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina era inconfundible y sólida. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión”.

Sam Altman, CEO de OpenAI. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

Altman también aportó un dato acerca del uso de la herramienta ChatGPT dentro de Argentina: “Millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana. La adopción en Argentina se ha más que triplicado en el último año, impulsada por estudiantes, startups y profesionales que utilizan la inteligencia artificial para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo”.

“De cara al futuro, vemos un porvenir en el que cada provincia, cada aula, cada startup y cada institución pública en Argentina pueda acceder a inteligencia artificial de clase mundial. Y más allá de eso, Stargate Argentina es parte de una misión más grande: hacer que la inteligencia artificial avanzada sea accesible para todos. Gracias a todos los que están ayudando a que esto suceda. No podemos esperar a ver lo que construiremos juntos”, completó el ejecutivo de OpenAI.