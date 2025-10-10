Es inminente: la billonaria inversión en Argentina que prepara Open AI, la empresa creadora de Chat GPT

Javier Milei recibirá a directivos de Open AI, la empresa creadora de Chat GPT líder en desarrollo de inteligencia artificial. Los detalles de la billonaria inversión que se especula.

Directivos de la empresa creadora de Chat GPT se reunirán con el presidente. Foto: Twitter de Javier Milei

Open AI es la empresa creadora de Chat GPT, la herramienta de inteligencia artificial furor en el mundo. Según se supo, directivos de altas esferas preparan su desembarco en Argentina para reunirse con Javier Milei en el marco de una billonaria inversión en el país.

Durante la mañana del viernes 10 de octubre, Javier Milei recibirá a funcionarios de la empresa Open AI y se espera una inversión billonaria en Argentina, de acuerdo a la información proporcionada por Infobae. El líder de La Libertad Avanza ya había manifestado su intención de convertir al país en un enclave para promover el sector, mediante la provisión de energía limpia y a escala.

Vaca Muerta es candidata a ser un lugar para instalar un centro de datos para inteligencia artificial por un "sentido económico y logístico".

“Argentina está explorando una estrategia centrada en datos y alimentada con energía nuclear, según propone el ACR-300 SMR del INVAP en Atucha para convertir a largo plazo a la Patagonia en una ciudad nuclear”, expuso Open AI en un informe publicado días atrás. “Un Consejo Nuclear está estructurando un plan de múltiples fases para que esto ocurra. Mientras que estos planes están en su estadio inicial, demuestran ambición para anclar una computación interna baja en carbono”, añadió la empresa.

Cabe resaltar que el contexto de la inversión que planea hacer la empresa creadora de Chat GPT está marcado por una intensa actividad durante este último tiempo. Es que OpenAI estuvo expandiéndose en infraestructura, modelos y asociación tecnológica.

Qué es Open AI: la historia de la empresa creadora de Chat GPT

OpenAI es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo en inteligencia artificial fundada en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever y otros referentes del sector tecnológico, con el objetivo inicial de crear una IA avanzada que beneficiara a toda la humanidad.

Nació como una organización sin fines de lucro, centrada en la transparencia y la colaboración abierta, pero con el paso del tiempo -especialmente desde la salida de Musk y la entrada de inversores como Microsoft— adoptó un modelo híbrido que combina la investigación abierta con una estructura comercial limitada.

Es una de las herramientas de inteligencia artificial más usadas en el mundo

El gran salto de Open AI llegó con el lanzamiento de Chat GPT en noviembre de 2022, basado en su modelo de lenguaje GPT que revolucionó el modo en que las personas interactúan con la tecnología. Desde entonces, desarrolló productos como DALL·E (generador de imágenes), Codex (para programación), y Sora (para video), consolidándose como líder global en IA generativa.

Hoy, bajo la dirección de Sam Altman, Open AI se posiciona como una de las compañías más influyentes del mundo tecnológico, con un fuerte foco en el desarrollo responsable, la regulación internacional y la expansión de sus capacidades computacionales a escala planetaria.