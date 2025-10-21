Faltan ingenieros: una señal de alerta para la industria argentina

El mercado laboral de ingenieros e ingenieras en Argentina atraviesa un contexto de pleno empleo y altos salarios. Sin embargo, las carreras de ingeniería siguen sin atraer las cantidad suficiente de jóvenes que permitan responder a la demandas de las empresas.

Industria, trabajadores. Foto: Canal 26

La falta de ingenieros es una señal de alerta para la industria argentina. Para revertir esta tendencia, es fundamental desplegar un plan estratégico coordinado entre el sector público, el privado y el académico.

Faltan ingenieros. Informe de Canal 26

De acuerdo a la información compartida por el Centro Argentino de Ingenieros, el país cuenta con 125 mil ingenieros y cerca de 6 mil graduados anuales en todas las especialidades, cifras por debajo de la demanda del mercado laboral, que requiere incorporar al sistema unos 20 mil por año.

Industria, trabajadores. Foto: Canal 26

Para la competitividad de nuestra industria, la falta de ingenieros representa una compleja problemática, teniendo en cuenta que en Argentina hay 1 ingeniero cada 6.600 habitantes, cuando en países como Brasil es 1 cada 6 mil y en China 1 cada 2 mil.