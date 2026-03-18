Industria argentina Foto: EFE

La industria argentina enfrenta uno de sus momentos más críticos en dos décadas. Un informe reciente del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que, al cierre de 2025, el nivel de producción regresó a valores similares a los de 2003, marcando así un retroceso equivalente a 15 años de caída acumulada. La conclusión es contundente: hoy el país fabrica menos que en 2011 y menos que hace una década y media, tras un ciclo prolongado de estancamiento productivo.

Una década perdida: de la recuperación al derrumbe

Según el análisis histórico reconstruido por el IAG —que abarca desde 1995 hasta la actualidad—, la industria vivió un sólido repunte entre 2003 y 2011 gracias al dinamismo del mercado interno, un tipo de cambio competitivo y una economía en expansión. Fue durante ese período cuando se alcanzaron algunos de los mejores niveles productivos de toda la serie.

Pero tras ese pico, el motor manufacturero comenzó a fallar. Desde 2011 la actividad dejó de crecer y se mantuvo varios años en un estado de meseta. Y a partir de 2018, el deterioro se profundizó hasta devolver al país al punto inicial de comienzos de los años 2000.

Un contexto adverso que reconfigura ganadores y perdedores

El escenario macroeconómico actual impone nuevas reglas de juego. Factores como:

la presión creciente de productos importados ,

la necesidad de mayor eficiencia en costos ,

la caída del mercado interno

y una competitividad en baja

Algunas actividades, como alimentos, bebidas o refinación, lograron sostenerse gracias a la exportación o demanda estable. Pero sectores históricos —textil, plásticos, caucho, metales— operan con caídas de entre 13% y 29% respecto de sus mejores momentos de los últimos años.

Pyme Foto: Archivo Canal 26

Impacto directo en el salario: la relación producción–ingreso se rompió

Una de las señales más alarmantes del informe es el quiebre del vínculo histórico entre actividad industrial y salarios reales. Tradicionalmente, los ingresos de los trabajadores industriales acompañaban la curva de producción. Hoy, esa relación se quebró.

El IAG advierte que los salarios reales llevan cinco meses consecutivos sin mejoras, incluso en retroceso, reflejando la debilidad del sector productivo. Sin una industria que crezca, señala el informe, es muy difícil sostener aumentos salariales.

Competencia global: mientras Argentina cae, el mundo acelera

La fotografía internacional muestra un contraste abrumador. Mientras la Argentina se contrae un 12% en los últimos 15 años, países como China y Estados Unidos avanzan en sentido opuesto:

China triplicó su producción desde 2010, aumentando su capacidad industrial un 220% , convirtiéndose en el gigante manufacturero global.

Estados Unidos creció un 43% en el mismo período.

La región latinoamericana, en tanto, pierde peso industrial frente al avance asiático y las estrategias de relocalización productiva de las potencias.

Crisis económica en Alemania Foto: EFE

Una señal de alerta para el futuro

El retroceso de la industria argentina no es solo una estadística: es una advertencia sobre la pérdida de competitividad, empleo de calidad y capacidad de generación de valor agregado. Con salarios estancados, fábricas operando por debajo de su potencial y un escenario internacional que avanza a toda velocidad, el país enfrenta el desafío urgente de recuperar su musculatura industrial.

Mientras tanto, el diagnóstico del IAG deja un mensaje claro: Argentina está fabricando hoy lo mismo que hace más de veinte años, pero en un mundo que produce más —y más rápido— que nunca.