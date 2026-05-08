La industria y la construcción crecieron en marzo: los sectores que más repuntaron
Ambos datos corresponden a los informes que difundió INDEC, los cuales miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.
La construcción mostró un avance superior al 12% en marzo interanual, mientras que la industria cortó una racha negativa de ocho meses consecutivos y subió 5% contra el mismo mes de 2025.
Ambos datos corresponden a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los cuales miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.
Cuánto creció la industria en marzo y cuáles fueron los sectores más afectados
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió 3,2% mensual. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.
Así, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,2% contra febrero, al tiempo que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% mensual.
De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo. En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.
Uno por uno, los números de la industria en marzo
- Productos de tabaco: 28,2%.
- Sustancias y productos químicos: 15,9%.
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%.
- Madera, papel, edición e impresión: 12,8%.
- Productos de metal: 9,2%.
- Alimentos y bebidas: 7,9%.
- Vehículos automotres, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%.
- Productos minerales no metálicos: 6,9%.
- Otro equipo de transporte: 4%.
- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%.
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%.
- Productos de caucho y plástico: -2,4%.
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%.
- Industrias metálicas básicas: -10,1%.
- Maquinaria y equipo: -11,3%.
- Productos textiles: -23,3%.
Cuánto creció la construcción en marzo y cuáles fueron los sectores más afectados
El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba del 12,7% interanual en marzo, 4,7% mensual contra febrero y cerró el primer trimestre con una variación positiva de 3,9%.
El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación de 4,7% respecto mensual y el índice serie tendencia‑ciclo de 0,7% respecto a febrero. Así, la construcción anotó su mejor desempeño desde junio del año anterior, cuando se había incrementado 13,9% interanual.
En cuanto a los insumos, doce de los trece elementos subieron en marzo: 24% en artículos sanitarios de cerámica; 18% en pinturas para construcción; 16,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 14,6% en ladrillos huecos; 13,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 12,8% en hormigón elaborado; 11,6% en cemento portland; 10,3% en asfalto; 8,7% en pisos y revestimientos cerámicos; 7,9% en placas de yeso; 6,5% en cales; y 5,8% en mosaicos graníticos y calcáreos.
Únicamente el yeso no logró avanzar en marzo, al tiempo que anotó una caída de 4,6%.
Uno por uno, los números de los insumos en marzo
- Artículos sanitarios de cerámica: 24%.
- Pinturas para construcción: 18%.
- Hierro redondo y aceros para la construcción: 16,2%.
- Ladrillos huecos: 14,6%.
- Resto de los insumos: 13,7%.
- Hormigón elaborado: 12,8%.
- Cemento portland: 11,6%.
- Asfalto: 10,3%.
- Pisos y revestimientos cerámicos: 8,7%.
- Placas de yeso: 7,9%.
- Cales: 6,5%.
- Mosaicos graníticos y calcáreos: 5,8%.
- Yeso: -4,6%.
Qué esperar a futuro
Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período abril-junio de este año.
Obras privadas
- El 75% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.
- El 14% estima que disminuirá.
- El 11% restante estima que aumentará.
Obras públicas
- El 60,9% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.
- El 21,6% cree que disminuirá.
- El 17,5% restante cree que aumentará.