La industria y la construcción crecieron en marzo:

La construcción creció de la mano de la industria en Argentina. Foto: NA

La construcción mostró un avance superior al 12% en marzo interanual, mientras que la industria cortó una racha negativa de ocho meses consecutivos y subió 5% contra el mismo mes de 2025.

Ambos datos corresponden a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los cuales miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el tercer mes del año.

Cuánto creció la industria en marzo y cuáles fueron los sectores más afectados

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en marzo, al tiempo que subió 3,2% mensual. Sin embargo, finalizó el primer trimestre del año con una caída del 2,3%.

Así, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 3,2% contra febrero, al tiempo que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% mensual.

De esta manera, el sector cortó con una racha de ocho meses consecutivos con caídas -desde julio de 2025 hasta febrero de 2026- y retomó el sendero positivo. En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.

La industria creció en marzo. Foto: EFE

Uno por uno, los números de la industria en marzo

Productos de tabaco: 28,2%.

Sustancias y productos químicos: 15,9%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 13,5%.

Madera, papel, edición e impresión: 12,8%.

Productos de metal: 9,2%.

Alimentos y bebidas: 7,9%.

Vehículos automotres, carrocerías, remolques y autopartes: 7,6%.

Productos minerales no metálicos: 6,9%.

Otro equipo de transporte: 4%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: 3,1%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -0,5%.

Productos de caucho y plástico: -2,4%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -8,9%.

Industrias metálicas básicas: -10,1%.

Maquinaria y equipo: -11,3%.

Productos textiles: -23,3%.

Cuánto creció la construcción en marzo y cuáles fueron los sectores más afectados

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba del 12,7% interanual en marzo, 4,7% mensual contra febrero y cerró el primer trimestre con una variación positiva de 3,9%.

El índice de la serie desestacionalizada mostró una variación de 4,7% respecto mensual y el índice serie tendencia‑ciclo de 0,7% respecto a febrero. Así, la construcción anotó su mejor desempeño desde junio del año anterior, cuando se había incrementado 13,9% interanual.

En cuanto a los insumos, doce de los trece elementos subieron en marzo: 24% en artículos sanitarios de cerámica; 18% en pinturas para construcción; 16,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 14,6% en ladrillos huecos; 13,7% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 12,8% en hormigón elaborado; 11,6% en cemento portland; 10,3% en asfalto; 8,7% en pisos y revestimientos cerámicos; 7,9% en placas de yeso; 6,5% en cales; y 5,8% en mosaicos graníticos y calcáreos.

Únicamente el yeso no logró avanzar en marzo, al tiempo que anotó una caída de 4,6%.

Uno por uno, los números de los insumos en marzo

Artículos sanitarios de cerámica: 24%.

Pinturas para construcción: 18%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 16,2%.

Ladrillos huecos: 14,6%.

Resto de los insumos: 13,7%.

Hormigón elaborado: 12,8%.

Cemento portland: 11,6%.

Asfalto: 10,3%.

Pisos y revestimientos cerámicos: 8,7%.

Placas de yeso: 7,9%.

Cales: 6,5%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: 5,8%.

Yeso: -4,6%.

Qué esperar a futuro

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período abril-junio de este año.

Obras privadas

El 75% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

El 14% estima que disminuirá.

El 11% restante estima que aumentará.

Obras públicas