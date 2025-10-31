Bonos, acciones y riesgo país: qué está pasando en Argentina tras las elecciones

Las acciones y los bonos de la deuda pública mantienen su rally alcista con marcados incrementos en la rueda del viernes 31 de octubre.

En medio de una tranquilidad cambiaria y un repunte de expectativas, los mercados argentinos observaron una nueva subida en los bonos y las acciones reforzando una tendencia que refleja un renovado apetito por los activos locales.

Los títulos públicos registraron otro tramo de suba, mientras que el índice bursátil alcanzó niveles récord nominales y el riesgo país cayó al mínimo en nueve meses.

Analistas destacan que el avance responde no solo a los números económicos, sino también al clima de expectativa favorable que se instaló posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre que dieron como ganador al espacio de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Los números de los bonos y acciones en ascenso

Al promediar las operaciones, el MERVAL avanza más de 6%, con fuertes incrementos en Superville (10%), Transener (9,7%), Byma (8,2%), Comercial del Plata (8,1%) y Metrogas (8%), entre las más destacadas.

Los ADRs en Nueva York también mostraron fuertes subas: Superville (9%), Pampa Energía (8%), Central Puerto (6,5%), TGS (6,8%), y BBVA (6,4%).

Los títulos públicos tienen subas de hasta 2,7% y el AL35 cotiza a US$ 71,03, un precio que no registraba desde enero de este año. Por su parte, el Riesgo País cae a 467 puntos.