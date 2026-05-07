Tarjeta Alimentar. Foto: redes sociales

A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno oficializó un aumento en la Tarjeta Alimentar con el objetivo de “recomponer el poder de compra” de los beneficiarios. El incremento, que alcanza el 38%, entró en vigencia este mes de mayo 2026 a través de la Resolución 161 publicada en el Boletín Oficial.

Esta prestación, liquidada mensualmente por la ANSES, está destinada al siguiente grupo poblacional:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años

beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Madres de 7 hijos que perciben Pensiones No Contributivas (PNC)

Con este ajuste, los montos base escalan desde los $72.250 hasta los $149.425, dependiendo de la composición del grupo familiar.

Tarjeta Alimentar, economía argentina

Cuáles son los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar en mayo 2026

A partir de mayo, los beneficiarios percibirán los siguientes montos de forma mensual:

Familias con un hijo de hasta 14 años o titulares de la AUE : $72.250.

Familias con dos hijos de hasta 14 años : $113.299.

Familias con tres hijos o más de hasta 14 años: $149.425.

¿Cuánto cobran AUH y Tarjeta Alimentar en conjunto?

Al sumar la actualización de la Tarjeta Alimentar con los haberes de la Asignación Universal por Hijo, los montos totales para mayo quedan configurados de la siguiente manera:

Por un hijo (hasta 14 años o con discapacidad) : $213.535,31.

Por dos hijos : $254.584,31.

Por tres hijos: $290.710,31.

Calendario ANSES para mayo 2026: fechas de cobro, según tu DNI

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI del titular.

DNI terminados en 0 : primeros días del calendario

DNI terminados en 1 : segundo día

DNI terminados en 2 : tercer día

DNI terminados en 3 : cuarto día

DNI terminados en 4 : quinto día

DNI terminados en 5 a 9: continúan en los días siguientes de forma progresiva.

Los pagos se realizan de forma automática en la cuenta bancaria o tarjeta de débito asociada, y pueden consultarse a través de la web oficial o la app Mi ANSES.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Aguinaldo de junio 2026: cuándo se cobra, cómo se calcula y quiénes lo reciben

El Sueldo Anual Complementario se liquida en dos tramos a lo largo del año: uno en junio y otro en diciembre, cuyo cada desembolso equivale a la mitad del aguinaldo. Según lo establecido por la Ley 27.073, la primera cuota debe acreditarse antes del 30 de junio, aunque la normativa contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, lo que este año extiende la fecha límite al 7 de julio. Para el personal de casas particulares, en cambio, el pago se efectúa en la última jornada laboral de junio.

Se calcula como el 50% de la remuneración mensual más elevada percibida durante el semestre, en este caso, el período comprendido entre enero y junio.

A modo de ejemplo, si el salario más alto cobrado en esos seis meses fue de $1.200.000, el aguinaldo correspondiente ascenderá a $600.000. Cuando la persona trabajó menos de seis meses, el monto se determina de forma proporcional, en función del tiempo efectivamente trabajado.