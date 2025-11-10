Cronograma AUH - ANSES: cuándo cobro la Asignación Universal en noviembre 2025

Las prestaciones sociales de ANSES poseen un aumento del 2,08% para noviembre, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) lleva a cabo esta semana el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025, según lo establecido en el calendario oficial.

Se trata de la segunda semana completa del mes donde se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras.

Cabe recordar que este mes, las prestaciones sociales de ANSES poseen un aumento del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%.

ANSES. Foto: NA

Calendario de pagos ANSES en la semana del 10 al 14 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre