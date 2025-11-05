Cuándo cobro ANSES: confirmaron los aumentos para jubilados y pensionados en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los montos que regirán desde este mes para los beneficiarios de acuerdo con la Ley de Movilidad.

ANSES y los pagos de sus prestaciones en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los aumentos que regirán a partir de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y también para aquellos que cobran asignaciones familiares, a patir de los ajustes que se llevan a cabo mes a mes por la Ley de Movilidad.

Según establece el Decreto 274/2024, estas prestaciones de ANSES tendrán una actualización del 2,08%, porcentaje que es similar al índice de suba generalizada de precios señalado por el INDEC correspondiente a septiembre.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en noviembre?

Con la actualización más la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000, los haberes de noviembre serán los siguientes:

Jubilación mínima : $403.085,39 ($333.085,39 de haber más el bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 ($266.468,31 de haber más el bono).

Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $303.158,81 ($233.158,81 de haber más el bono).

¿Cuánto van a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el incremento del 2,1%. Por ende, los nuevos valores serán los siguientes:

AUH : $$119.691 monto total; se cobra el 80%, es decir, $95.752,8, mientras el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

AUE : $119.691 monto total; se perciben $95.752,8 mensuales.

AUH por hijo con discapacidad : $389.731 monto total, con un pago del 80% ($311.784,51) y retención del 20%.

PNC para madres de siete hijos o más: $403.084 ($333.084 de haber más el bono).

Calendario de pagos ANSES, noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

AUH y SUAF