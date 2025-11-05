Cuándo cobro ANSES: confirmaron los aumentos para jubilados y pensionados en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los montos que regirán desde este mes para los beneficiarios de acuerdo con la Ley de Movilidad.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 5 de noviembre de 2025, 12:34
ANSES y los pagos de sus prestaciones en noviembre.
ANSES y los pagos de sus prestaciones en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los aumentos que regirán a partir de noviembre de 2025 para jubilados, pensionados y también para aquellos que cobran asignaciones familiares, a patir de los ajustes que se llevan a cabo mes a mes por la Ley de Movilidad.

Según establece el Decreto 274/2024, estas prestaciones de ANSES tendrán una actualización del 2,08%, porcentaje que es similar al índice de suba generalizada de precios señalado por el INDEC correspondiente a septiembre.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados en noviembre? Foto: NA

¿Cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en noviembre?

Con la actualización más la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000, los haberes de noviembre serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $403.085,39 ($333.085,39 de haber más el bono).
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 ($266.468,31 de haber más el bono).
  • Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $303.158,81 ($233.158,81 de haber más el bono).

¿Cuánto van a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el incremento del 2,1%. Por ende, los nuevos valores serán los siguientes:

  • AUH: $$119.691 monto total; se cobra el 80%, es decir, $95.752,8, mientras el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.
  • AUE: $119.691 monto total; se perciben $95.752,8 mensuales.
  • AUH por hijo con discapacidad: $389.731 monto total, con un pago del 80% ($311.784,51) y retención del 20%.
  • PNC para madres de siete hijos o más: $403.084 ($333.084 de haber más el bono).

Calendario de pagos ANSES, noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones mínimas

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
ANSES. Foto: NA

Jubilaciones superiores al haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

AUH y SUAF

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre