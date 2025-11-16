Aguinaldo de diciembre 2025: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social tendrá un nuevo aumento en el último mes del año, además de que suma a la segunda cuota del SAC.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

La llegada de diciembre 2025 significa que se acerca el pago del aguinaldo, en su segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). En este contexto, se conocieron los detalles del pago que recibirán los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con la publicación del dato de inflación correspondiente a octubre 2025, se puede calcular cuánto recibirán de aguinaldo, junto con sus haberes del mes.

Aguinaldo. Foto: NA.

El IPC que publicó el Indec indicó que la suba de precios durante octubre fue del 2,3%. Por ende, esta misma cifra será el aumento que recibirán los jubilados y el resto de los programas pertenecientes al ANSES.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser $340.755,35 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en los $272.597,08. Además, las Pensiones No Contributivas subirán a $238.522,43.

Además de estos montos, hay que sumar el posible bono de $70.000 para aquellos que perciben ingresos de hasta $333.150. Si bien todavía falta confirmación por parte de las autoridades, se estima que se abonará como ocurre desde marzo 2024.

Consejos de ANSES para evitar estafas a jubilados. Foto: NA/Mariano Sánchez

En el mes de diciembre, en la misma jornada de pago también ingresará el aguinaldo para los jubilados y pensionados. Para ellos, el Sueldo Anual Complementario rondará los $170.000, teniendo en cuenta que se calcula con la mitad del sueldo más alto del semestre.

Con aumento y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en diciembre 2025

Diciembre con aumento : $340.755,35.

Con aguinaldo : aproximadamente $510.000.

Total estimado con bono de $70.000: aproximadamente $580.000.

Jubilados y pensionados. Foto: NA (Damián Dopacio).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en diciembre 2025

Diciembre con aumento : $272.597,08.

Con aguinaldo : aproximadamente $408.000.

Total estimado con posible bono: aproximadamente $475.000.

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez en diciembre 2025

Diciembre con aumento : $238.522,43.

Con aguinaldo : aproximadamente $357.000.

Total estimado con posible bono: aproximadamente $425.000 aprox

Pensión Madre de 7 hijos en diciembre 2025

Diciembre con aumento : $340.755,35

Con aguinaldo : aproximadamente $510.000.

Total estimado con posible bono: aproximadamente $580.000.

ANSES: cuánto se cobra de los planes sociales durante diciembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Diciembre con aumento: $122.448.

AUH por hijo con discapacidad:

Diciembre con aumento: $398.693.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Diciembre con aumento: $61.228.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: