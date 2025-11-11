El refuerzo especial que entregará ANSES junto al aguinaldo: quiénes cobran el bono navideño y cuándo se pagará

Un grupo de beneficiarios del organismo recibirá más de 500 mil pesos en el último mes del año. Por qué y cómo lo harán.

Las jubilaciones y pensiones mínimas cobran un refuerzo en diciembre. Foto: ANSES

Diciembre es un mes muy esperado por los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dado que reciben el medio aguinaldo. Este año, en los últimos días del 2025 también se entregaría un refuerzo especial destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Aunque aún no se confirmó oficialmente la medida, se espera que se repita el esquema aplicado en los meses previos, con un refuerzo económico para quienes perciben la jubilación mínima.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

De concretarse, el beneficio alcanzaría a los jubilados y pensionados cuyo monto proyectado para diciembre es de $333.052,70. A ese valor se sumaría el medio aguinaldo estimado en $166.526,35, y un bono extraordinario de $70.000 similar al vigente en noviembre. En ese caso, el total a cobrar en diciembre se ubicaría cerca de los $569.579,05.

Aunque la confirmación oficial se espera para los próximos días, todo indica que el Gobierno buscará sostener una ayuda adicional antes de las fiestas. El llamado bono navideño funcionaría como una continuidad del refuerzo previsional mensual, con el objetivo de garantizar que los jubilados lleguen a fin de año con un ingreso más alto y con el aguinaldo ya depositado.

El calendario de pagos para los jubilados en diciembre

El calendario de pagos se mantendría sin cambios: comenzaría el 10 de diciembre para los DNI terminados en 0 y 1, y se extendería hasta el 23 de diciembre para quienes perciben haberes superiores al mínimo. ANSES acreditaría el monto completo (haber, aguinaldo y refuerzo) en una única fecha, según el último número del documento.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 : miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 1 : jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 2 : viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 3 : lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 4 : martes 16 de diciembre

DNI terminados en 5 : miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 6 : jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 7 : viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 8 : lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 23 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo