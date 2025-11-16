“Odiar al conurbano bonaerense es odiar la industria”: la contundente respuesta de Eduardo Di Cola a la polémica frase de Rattazzi
“La gente que vive en el cordón del Gran Buenos Aires, que toda la vida les enseñaron que su vida era narcotráfico o robar o un plan, ahora van a tener la posibilidad de trabajar”. Con esa frase, el empresario Cristiano Rattazzi volvió a quedar en el centro de la controversia.
Con esas palabras, el expresidente de Fiat defendió la reforma laboral que impulsa el gobierno y aseguró que una reforma que flexibilice las actuales formas de contratación permitirá crear más empleo en blanco y será “mucho más fácil rotar a la gente”. “La reforma laboral es obvio que hay que hacerla”, sostuvo.
Ocurrió en el marco de la 31° Conferencia Industrial Argentina organizada por la Unión Industrial (UIA), donde expresó su apoyo al gobierno de Javier Milei y a las políticas que impulsa.
“Odiar al conurbano bonaerense es odiar la industria”
Tras los polémicos dichos de Ratazzi, quien salió a responder fue Eduardo Di Cola, que de forma contundente sostuvo que “odiar al conurbano bonaerense es odiar la industria y toda la transformación que el proceso de industrialización implica en lo social, cultural y demográfico, además de lo económico”.
También podría interesarte
“Si algo nos distinguió fue la industrialización generada durante la Segunda Guerra Mundial, con el despegue y consolidación a partir del peronismo. Casi el 50% de las industrias están en la Pcia de Bs As (@arg_endatos), y de ellas la inmensa mayoría en el cinturón industrial, despectivamente llamado “Conurbano”“, criticó en su cuenta de la red social X.
“Casualmente, los primeros castigados con cierre de fábricas, desocupación y caída del salario, por las políticas que premian la primarización de la economía y la especulación financiera”, sentenció.