Beneficios ANSES: cómo acceder a los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados en los últimos días de noviembre

Utilizando la misma tarjeta donde se cobra la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden obtener descuentos en perfumerías, supermercados y artículos de limpieza, además de aprovechar los reintegros disponibles en los bancos adheridos.

ANSES advierte sobre estafas telefónicas y virtuales. Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán una serie de descuentos en todo el país. Estos beneficios estarán activos en cientos de negocios para que los usuarios puedan aprovechar los beneficios.

Con solo utilizar la tarjeta donde se deposita la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a beneficios en perfumerías, supermercados y limpieza, además de los reintegros de los bancos adheridos.

ANSES: cómo acceder a los descuentos y beneficios

El programa Beneficios ANSES le brinda a sus beneficiarios un 10% de descuento en compras de supermercados y un 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza. Para acceder a estos beneficios, que están disponibles en más de 7 mil locales, solo se necesita utilizar la tarjeta de débito vinculada al banco de cobro.

Además, otros locales independientes también están adheridos a este programa. Se puede consultar la lista completa en la página oficial de Beneficios ANSES.

Por otro lado, quienes cobren su jubilación o pensión en Banco Nación, tendrán un 5% de reintegro, con un límite mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO. Los supermercados adheridos son Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Además, Banco Galicia brinda beneficios especiales para jubilados: 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes mensuales de hasta $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Beneficios para jubilados. Foto: REUTERS

Cómo quedó el calendario de pagos de ANSES de noviembre tras el fin de semana XXL

Tras este fin de semana XXL, que abarcó desde el viernes 21 a este lunes 24 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda sus actividades y el pago de haberes para sus beneficiarios, correspondiente al onceavo mes del 2025.

Y tal como sucede todos los meses, ANSES organiza el calendario de pagos según las terminaciones de los DNI de sus beneficiarios, a fin de no aglutinar a todas las asignaciones y jubilaciones en la misma fecha de cobro.

Por ende, en este mes de noviembre restan seis grupos de beneficiarios aún cobrar sus haberes, los cuales estarán disponibles a partir de este martes 25.

ANSES: ¿quiénes cobran sus haberes de noviembre?

Entre los grupos que deben percibir sus haberes se encuentran los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo.

Por lo tanto, el calendario se distribuye de la siguiente manera:

Documentos terminados en 2 y 3 cobrarán el martes 25;

Documentos terminados en 4 y 5, el miércoles 26;

Documentos terminados en 6 y 7, el jueves 27;

Documentos terminados en 8 y 9, el viernes 28.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

Respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, solo falta el pago para los DNI terminados en 9, que se hará efectivo este martes 25 de noviembre. Lo mismo aplica para la Asignación por Embarazo para la misma terminación de documento.

Entretanto, las Asignaciones por Maternidad mantienen su período de pago entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre, mientras que las Asignaciones de Pago Único -por Matrimonio, Nacimiento y Adopción- se abonan del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Finalmente, la Prestación por Desempleo se pagará de la siguiente manera: