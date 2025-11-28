Duda laboral: cómo se pagan los días de vacaciones, según la Ley de Contrato de Trabajo

La legislación argentina establece que las vacaciones son con goce de sueldo, por lo que los días tomados no se descuentan del ingreso habitual, sino que representan una suma adicional. Conocé la retribución durante dicho período vacacional.

Vacaciones en familia. Foto: Unsplash.

En diciembre, con la llegada de Navidad, Año Nuevo y el fin del ciclo lectivo, muchas familias comienzan a definir las fechas de sus vacaciones. En este contexto, muchos se preguntan: “cómo se pagan los días de descanso”.

Una vez cumplidos seis meses de trabajo, el empleado tiene derecho a 14 días corridos de vacaciones. Quienes aún no alcanzaron ese período, se asigna un día de descanso por cada 20 días trabajados.

La legislación argentina establece que las vacaciones son con goce de sueldo. Foto: Unsplash.

En base al artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la retribución durante el período de vacaciones se calcula de la siguiente manera:

Trabajadores con sueldo mensual : se divide el salario del momento en que se otorgan las vacaciones por 25.

Trabajadores remunerados por día u hora : se abona por cada día de vacaciones el importe correspondiente a la jornada inmediatamente anterior al inicio del descanso. Si la jornada habitual supera las 8 horas, se tomará la real, siempre que no exceda las 9. Si la jornada previa fue excepcionalmente menor a la habitual, el cálculo se hará como si coincidiera con la legal.

Trabajadores con salario a destajo, comisiones o formas variables : se toma el promedio de los sueldos devengados durante el año del otorgamiento o, a elección del trabajador, el promedio de los últimos seis meses.

Se considera parte de la remuneración todo lo percibido por trabajos ordinarios, extraordinarios, antigüedad u otros conceptos adicionales.

La normativa también establece que el pago debe realizarse al inicio del período de vacaciones.

El esquema vigente de vacaciones en la Argentina, según antigüedad

La fecha del descanso anual se ubica dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de un año y el 30 de abril del siguiente Foto: Unsplash.

Entre 4 y 7 semanas de trabajo: 1 día

Entre 8 y 11 semanas de trabajo: 2 días corridos

Entre 12 y 15 semanas de trabajo: 3 días corridos

Entre 16 y 19 semanas de trabajo: 4 días corridos

Más de 20 semanas de trabajo: 5 días corridos

Más de 6 meses y hasta 5 años: 14 días corridos

Más de 5 años y hasta 10 años: 21 días

Más de 10 años y hasta 20 años: 28 días

Más de 20 años: 35 días

¿Cuándo se pueden tomar las vacaciones y qué días deben comenzar?

La fecha del descanso anual se ubica dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de un año y el 30 de abril del siguiente.

La ley indica que las vacaciones deben comenzar un día lunes, o el primer día hábil que le sigue, si ese lunes fuera feriado.

En el caso de trabajadores que prestan servicios en días inhábiles, el descanso debe iniciar al día siguiente del franco semanal, o el día hábil subsiguiente si ese fuese feriado.