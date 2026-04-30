Las alternativas a los cajeros automáticos para conseguir efectivo durante el fin de semana largo.

Los bancos permanecerán cerrados durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, que se celebra el viernes 1° de mayo. En este contexto, crece la preocupación por la disponibilidad de dinero en efectivo, ya que las recargas de los cajeros automáticos podrían no alcanzar para cubrir la demanda a lo largo de los cuatro días.

Los bancos permanecerán cerrados durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador en la Argentina. Foto: NA.

Si bien en los últimos años se consolidó el uso de medios electrónicos de pago (como tarjetas de débito y crédito, transferencias inmediatas y pagos con código QR), el efectivo sigue siendo necesario para muchos consumos cotidianos. Ante posibles faltantes en cajeros, los comercios se posicionan como una alternativa clave para retirar dinero.

Extra Cash y comercios: cómo retirar hasta efectivo con débito durante el fin de semana largo

Las personas que utilizan tarjetas de débito Visa pueden acceder a retiros de efectivo directamente en cajas de miles de comercios en todo el país mediante el servicio Extra Cash. Esta opción está disponible en cadenas como Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, La Anónima, Libertad, Makro, Vea y Walmart, además de estaciones de servicio YPF y Axion y locales como McDonald’s, Farmacity y Open Sport.

Ante posibles faltantes en cajeros, los comercios se posicionan como una alternativa clave para retirar dinero. Foto: Foto generada con IA

El monto máximo depende tanto del límite diario de extracción de la tarjeta como del tope que fija cada comercio, por lo que se recomienda consultarlo en caja. Para acceder al efectivo es necesario realizar una compra (sin monto mínimo), no tiene costo adicional y el dinero se debita automáticamente de la cuenta bancaria.

A su vez, los comercios adheridos a la red Payway permiten retirar dinero al pagar con tarjetas de débito (Visa, Mastercard y Cabal) o prepagas (Visa y Mastercard), también con un tope de $170.000 por operación, sujeto a la disponibilidad de efectivo en el local.

Las recargas de los cajeros automáticos podrían no alcanzar para cubrir la demanda a lo largo de los cuatro días. Foto: Foto generada con IA

Para usuarios de Mastercard, el servicio Cash Plus ofrece condiciones similares, habilitando retiros diarios de hasta $170.000 en cadenas como Vital, Farmacity y Carrefour.

Billeteras digitales y home banking: opciones disponibles para sacar plata durante el feriado

Otra alternativa para obtener efectivo es a través de la billetera Mercado Pago, siempre que el comercio cuente con lector QR. En este caso, el límite diario es de hasta $70.000, aunque puede variar según el punto de venta. Algunos locales exigen una compra previa, mientras que en otros basta con solicitar el retiro, indicar el monto y escanear el código QR.

Entre los comercios con mayores límites se encuentran Axion, Grido, Coto, Bonafide, Beer Market, Maxiconsumo, Supermercado Monte, La Anónima y Carrefour. Otros, como Cooperativa Obrera, Pintecord, Día, Starbucks o Farmaplus, manejan topes menores.

Otra alternativa para obtener efectivo es con Mercado Pago, siempre que el comercio cuente con lector QR. Foto: Freepik

Para encontrar puntos habilitados, la app de Mercado Pago incluye la función “Sacar efectivo”, que permite ubicar comercios cercanos y seguir las instrucciones para completar la operación.

En paralelo, pese al cierre de sucursales, las herramientas digitales del sistema financiero seguirán operativas. A través del home banking y las aplicaciones móviles, los usuarios podrán consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios y gestionar sus cuentas sin restricciones durante todo el fin de semana largo.