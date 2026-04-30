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El aumento de gas en mayo 2026 será en promedio 5,6% en las facturas residenciales de todo el país. La actualización rige desde el 1° de mayo y coincide con el incio de los meses de mayor consumo por las bajas temperaturas.

El ajuste fue oficializado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza a todas las distribuidoras. El impacto final varía según consumo, ubicación y nivel de subsidio.

Nuevo equema tarifario Foto: Foto generada con IA

Aumento de gas en mayo 2026: cómo se aplica el ajuste y quiénes pierden los subsidios

La suba se aplica luego de que en abril la tarifa promedio mostrara una baja de magnitud similar, lo que deja un escenario de correcciones mensuales que acompañan la nueva política del sector energético.

En los nuevos cuadros se incorpora el Precio Anual Uniforme (PAU), que unifica el costo del gas a lo largo del año, y se refleja el esquema de subsidios energéticos focalizados. Las bonificaciones solo alcanzan a quienes continúan dentro del régimen de asistencia.

Hornalla de gas encendida. Foto: X/Grok.

Según el esquema vigente, el subsidio solo reduce el precio del gas propiamente dicho, que se fija a través del Plan Gas.Ar, y no el resto de los cargos de la factura, como el transporte y distribución o los impuestos. Por eso, los hogares que no reciben subsidios pasan a pagar el costo completo del servicio, sin ningún descuento aplicado.

A la vez, el ajuste incluye la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) de cada distribuidora, junto con diferencias acumuladas de períodos anteriores. Este esquema prevé una secuencia de actualizaciones mensuales durante los próximos.

Cuánto se paga de gas en el AMBA según la categoría de consumo

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los nuevos valores dejan fuertes diferencias según la categoría de consumo. Para los hogares sin subsidios atendidos por Metrogas, una factura de categoría R1 arranca en $3.976 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.591 en el conurbano.

En el extremo superior, los usuarios de categoría R4, los de mayor consumo, pueden pagar hasta $94.995 en CABA y $51.624 en el conurbano bonaerense, de acuerdo con los cuadros vigentes desde mayo.

Para los clientes de Naturgy Ban, que opera en el norte y oeste del Gran Buenos Aires, la factura mínima sin subsidios comienza en $3.257, mientras que una R4 puede llegar a $34.878.

En el resto del país, el porcentaje de aumento es el mismo, aunque el monto final depende de cada distribuidora provincial y de las condiciones climáticas y de consumo de cada región.