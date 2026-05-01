Bancos en el feriado del 1 de mayo: qué servicios funcionan y qué trámites se pueden hacer. Foto: Banco Provincia

El Día del Trabajador volverá a modificar el funcionamiento del sistema financiero en todo el país. El próximo 1° de mayo de 2026, al tratarse de un feriado nacional inamovible, los bancos no abrirán sus sucursales y no habrá atención presencial al público.

Sin embargo, esto no implica una interrupción total de la operatoria. Como ocurre en cada feriado, gran parte de los servicios seguirá funcionando a través de canales digitales y automáticos, lo que permite a los usuarios continuar con sus gestiones habituales.

Bancos en el feriado del 1 de mayo: qué servicios funcionan y qué trámites se pueden hacer.

¿Qué servicios funcionarán durante el feriado del 1° de mayo?

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes podrán operar con normalidad mediante home banking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

A través de estos canales se podrán realizar acciones clave como transferencias inmediatas, pagos de servicios, consulta de saldos, movimientos de cuenta, pago de tarjetas y gestión de claves. También seguirán habilitadas las extracciones de efectivo, las compras con tarjeta y los pagos con QR.

¿Qué trámites no se pueden hacer?

Las únicas operaciones que quedarán suspendidas son aquellas que requieren atención física en una sucursal, como la firma de documentación o ciertos trámites administrativos. Estas gestiones deberán esperar hasta el próximo día hábil.

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes podrán operar con normalidad. Foto: Foto generada con IA Canal 26

¿Qué conviene hacer antes del 1 de mayo?

Para evitar inconvenientes, se recomienda anticipar algunas acciones básicas antes del feriado:

Retirar efectivo si se prevé necesitarlo.

Verificar vencimientos de pagos.

Revisar límites de transferencia.

Resolver trámites presenciales con anticipación.

¿Cómo impactan los feriados en los bancos?

El 1| de mayo forma parte de los feriados inamovibles del calendario argentino, lo que implica la suspensión total de la atención bancaria presencial. Este esquema se repite en otras fechas clave del año, aunque la digitalización permite que la mayoría de las operaciones continúe sin interrupciones.

Para evitar inconvenientes, se recomienda anticipar algunas acciones básicas antes del feriado. Foto: Banco Provincia

En este contexto, la planificación previa sigue siendo fundamental para evitar demoras y garantizar el acceso a los servicios financieros durante el feriado.

Feriados inamovibles:

1 de enero.

24 de marzo.

2 de abril.

1 de mayo.

25 de mayo.

9 de julio.

8 de diciembre.

25 de diciembre.

Feriados trasladables:

17 de junio.

17 de agosto.

12 de octubre.

20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos en 2026: