Colectivos. Foto: X @CiudadDeBondis

El Gobierno mantuvo un encuentro con las cinco cámaras empresarias que nuclean a los servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El eje de la discusión estuvo centrado en el encarecimiento del combustible y la consecuente merma en la rotación de unidades. La reunión, que se llevó a cabo en la Secretaría de Transporte, representó el debut de Mariano Plencovich en la gestión con el sector privado desde su asunción.

Tras dos horas de debate, la cartera oficial emitió un comunicado donde reconoció que la estructura de precios está bajo análisis. Según el escrito, se implementarán herramientas orientadas a “optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados, y la necesidad de modernizar aspectos administrativos, avanzando hacia esquemas más ágiles y transparentes”.

Línea 60: la historia del colectivo que recorre Buenos Aires desde hace casi un siglo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Además, el texto oficial señaló que “se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y robustecer el sistema”.

Por su parte, el referente de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, se mostró cauto a la salida del organismo. “La frecuencia de colectivos va a ir mejorando, pero como va a entrar una gran parte de la deuda, va a mejorar. Para normalizar esta situación estamos lejos, pero desde la semana que viene va a haber una mesa técnica con las nuevas autoridades para ver de qué manera se actualiza el marco normativo para considerar el aumento que tuvo el gasoil”, explicó. Respecto al valor del pasaje, Fusaro añadió: “Hay un aumento de tarifas en CABA y Provincia, pero Nación todavía no oficializó. Están evaluando todo”.

Colectivos Foto: Foto generada con IA

Desde el sector privado supeditaron la normalización del servicio a la llegada efectiva de los recursos. “Están esperando a que se acredite el dinero” y confirmaron que “se van a ir mejorando las frecuencias a medida que vaya ingresando el dinero”. Esta postura se da luego de que las prestatarias se declararan en estado de emergencia, advirtiendo sobre la falta de definiciones estatales sobre cómo cubrir los costos operativos.

En aquel reclamo previo, el sector recordó que “continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos”. El conflicto incluye una demanda por una deuda acumulada de $128.000 millones en concepto de subsidios atrasados. Aunque valoraron el diálogo, los empresarios remarcaron que las instancias previas fueron “hasta el momento sin que se hayan traducido en soluciones efectivas”.

Por qué el Gobierno no aumenta el bono para jubilados de $70.000: la respuesta de Adorni en su informe de gestión

Manuel Adorni aseguró que el Gobierno no incrementará el bono para jubilados que paga la ANSES y cuyo monto se encuentra estancado desde marzo de 2024. El jefe de Gabinete explicó que esto se debe a que una actualización provocaría un desajuste en las cuentas públicas y lo hizo en el marco de su exposición ante el Congreso, donde respaldó la política de recortes en el sector previsional impulsada por el presidente Javier Milei.

Al presentar su informe de gestión en el Congreso durante este miércoles 29 de abril, Adorni dio respuesta a las interrogantes sobre el congelamiento del beneficio de 70 mil pesos, que lleva meses sin variaciones. Sus argumentos se alinean con la reciente ratificación de que, durante el mes de mayo, el importe extraordinario no percibirá ninguna mejora.

El jefe de Gabinete realizó un informe de gestión durante este miércoles 29 de abril. Foto: Captura de pantalla

En su descargo, el Jefe de Gabinete señaló que según el Ministerio de Capital Humano, este subsidio es una “prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales”.