Supercosecha de trigo: Argentina registra un récord histórico y estiman toneladas de producción de cara a 2026

Se reportó un récord en el ingreso de camiones a los puertos. Los detalles vinculados a la campaña de cosecha de trigo con un salto productivo positivo y qué significa para la economía argentina.

Cosecha de trigo. Foto: Reuters

El campo argentino atraviesa una campaña de trigo exitosa: expertos estiman una producción de 25,5 millones de toneladas para la campaña 2026, lo que marca un nuevo récord nacional. Este salto productivo se traduce ya en un flujo récord de camiones hacia el Puerto de Rosario, indicador tangible de que la cosecha efectivamente “baja del campo”.

Las condiciones climáticas y de humedad en los suelos acompañaron la campaña, al igual que una buena sanidad de los cultivos. La cantidad de trigo recolectado por hectárea superó las expectativas y en varias zonas clave de la región pampeana ya se registran valores muy altos. Cabe recordar que en noviembre ingresaron casi 64.300 camiones, un 73% más que en el mismo mes de 2024.

Maquinaria agrícola cosecha trigo. Foto: NA.

Qué significa para la economía del país

Con ese volumen, las exportaciones de trigo podrían generar unos US$ 3.572 millones, según proyecciones basadas en precios de mercado. Además, se espera que la recaudación fiscal vinculada al complejo trigo -retenciones, impuestos, aranceles- aporte cerca de US$ 948 millones.

El aluvión de camiones y cereal presionó la capacidad portuaria y logística: la cantidad de tractos registrados para descarga rompió récords históricos. En muchos días, el sistema funcionó al 80% de su capacidad, lo que indicó un gran esfuerzo operativo.

Pese a ello, fuentes vinculadas al complejo agroexportador aseguraron que por ahora no hay demoras graves ni congestiones masivas. El flujo se mantuvo fluido, aunque advierten que el pico de la cosecha podría generar tensiones logísticas en los próximos días.

Riesgos y desafíos

Caída de precios internacionales : con una oferta global tan alta, los valores de trigo a nivel internacional bajan, lo que puede reducir el ingreso en dólares por tonelada.

Saturación logística : los puertos y las rutas están recibiendo más carga de lo habitual. Si el flujo continúa creciendo sin ajustes operativos, podría haber demoras, cuellos de botella o descuentos por demoras en la descarga.

Dependencia de mercado externo: para que la “supercosecha” beneficie efectivamente al país, es clave que las exportaciones se concreten y los dólares ingresen. Si la demanda mundial baja o la competencia internacional aumenta, el impacto real puede debilitarse.

Trigo, economía argentina, NA

Qué puede cambiar con la supercosecha de trigo de cara a 2026