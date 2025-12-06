Supercosecha de trigo: Argentina registra un récord histórico y estiman toneladas de producción de cara a 2026
Se reportó un récord en el ingreso de camiones a los puertos. Los detalles vinculados a la campaña de cosecha de trigo con un salto productivo positivo y qué significa para la economía argentina.
El campo argentino atraviesa una campaña de trigo exitosa: expertos estiman una producción de 25,5 millones de toneladas para la campaña 2026, lo que marca un nuevo récord nacional. Este salto productivo se traduce ya en un flujo récord de camiones hacia el Puerto de Rosario, indicador tangible de que la cosecha efectivamente “baja del campo”.
Las condiciones climáticas y de humedad en los suelos acompañaron la campaña, al igual que una buena sanidad de los cultivos. La cantidad de trigo recolectado por hectárea superó las expectativas y en varias zonas clave de la región pampeana ya se registran valores muy altos. Cabe recordar que en noviembre ingresaron casi 64.300 camiones, un 73% más que en el mismo mes de 2024.
Qué significa para la economía del país
Con ese volumen, las exportaciones de trigo podrían generar unos US$ 3.572 millones, según proyecciones basadas en precios de mercado. Además, se espera que la recaudación fiscal vinculada al complejo trigo -retenciones, impuestos, aranceles- aporte cerca de US$ 948 millones.
El aluvión de camiones y cereal presionó la capacidad portuaria y logística: la cantidad de tractos registrados para descarga rompió récords históricos. En muchos días, el sistema funcionó al 80% de su capacidad, lo que indicó un gran esfuerzo operativo.
Pese a ello, fuentes vinculadas al complejo agroexportador aseguraron que por ahora no hay demoras graves ni congestiones masivas. El flujo se mantuvo fluido, aunque advierten que el pico de la cosecha podría generar tensiones logísticas en los próximos días.
Riesgos y desafíos
- Caída de precios internacionales: con una oferta global tan alta, los valores de trigo a nivel internacional bajan, lo que puede reducir el ingreso en dólares por tonelada.
- Saturación logística: los puertos y las rutas están recibiendo más carga de lo habitual. Si el flujo continúa creciendo sin ajustes operativos, podría haber demoras, cuellos de botella o descuentos por demoras en la descarga.
- Dependencia de mercado externo: para que la “supercosecha” beneficie efectivamente al país, es clave que las exportaciones se concreten y los dólares ingresen. Si la demanda mundial baja o la competencia internacional aumenta, el impacto real puede debilitarse.
Qué puede cambiar con la supercosecha de trigo de cara a 2026
- Si la exportación se consolida, Argentina podría reforzar sus reservas de divisas, mejorar su saldo externo y aliviar la presión sobre el tipo de cambio.
- Podría mejorar la competitividad del campo como motor económico, incentivar nuevas inversiones, tecnología agrícola y compras de insumos.
- Sin embargo, también puede aumentar la vulnerabilidad: con tantos granos en el mercado, los precios internos podrían bajar, lo que beneficia al consumidor, pero reduce la rentabilidad rural.