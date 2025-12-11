La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumuló 27,9% en lo que va del año

Lo anunció el INDEC. Se trata de un alza del 31,4% interanual. La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En segundo lugar se ubicó Transporte (3%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

Inflación en supermercados. Foto: NA

La inflación de noviembre fue del 2,5%, con una variación interanual del 31,4%, según informó este jueves el INDEC. En tanto, acumula un 27,9% en los primeros once meses del 2025.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, la división con mayor alza mensual en noviembre de 2025 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En segundo lugar se ubicó Transporte (3%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

Detrás aparecen Comunicación (2,7%) y Bienes y Servicios varios (2,5%).

Inflación noviembre 2025. Foto: INDEC

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En tanto, a nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

La zona que sufrió un incremento mayor al promedio nacional fueron las regiones de Cuyo con 2,8%, seguido por GBA (2,5%) y Pampeana (2,5%); mientras que el Noreste (2,4%), y el Noroeste y Patagonia (2,3%) se ubicaron por debajo de la variación media.

Las divisiones que aumentaron en octubre

Transporte: 3,5%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,8%

Bienes y servicios varios: 2,4%

Prendas de vestir y calzado: 2,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,4%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,3%

