La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumuló 27,9% en lo que va del año
Lo anunció el INDEC. Se trata de un alza del 31,4% interanual. La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En segundo lugar se ubicó Transporte (3%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).
La inflación de noviembre fue del 2,5%, con una variación interanual del 31,4%, según informó este jueves el INDEC. En tanto, acumula un 27,9% en los primeros once meses del 2025.
Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, la división con mayor alza mensual en noviembre de 2025 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En segundo lugar se ubicó Transporte (3%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).
Detrás aparecen Comunicación (2,7%) y Bienes y Servicios varios (2,5%).
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).
En tanto, a nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).
La zona que sufrió un incremento mayor al promedio nacional fueron las regiones de Cuyo con 2,8%, seguido por GBA (2,5%) y Pampeana (2,5%); mientras que el Noreste (2,4%), y el Noroeste y Patagonia (2,3%) se ubicaron por debajo de la variación media.
Las divisiones que aumentaron en octubre
- Transporte: 3,5%
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,8%
- Bienes y servicios varios: 2,4%
- Prendas de vestir y calzado: 2,4%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,4%
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,3%
Inflación INDEC 2025 mes a mes
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto: 1,9%
- Septiembre: 2,1%
- Octubre: 2,3%
- Noviembre: 2,5%