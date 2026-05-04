Minería en Argentina. Foto: REUTERS

Las exportaciones mineras de la Argentina podrían lograr este año un aumento del 49%, ascendiendo así a los 9.000 millones de dólares, según proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentadas este lunes.

“Hay una mejora sustancial de los precios del oro y de la plata y, en este último año, una recuperación fuerte del precio del litio”, señaló Roberto Cacciola, presidente de la CAEM.

El año pasado, la minería argentina concretó exportaciones por 6.056 millones de dólares, máximo histórico del sector y con un peso del 7% en el total de las exportaciones del país. Las colocaciones mineras supusieron un alza de un 30% en comparación con 2024.

Argentina tiene potencial para aumentar un 49% sus exportaciones mineras en 2026 Foto: NA

“Los 9.000 millones de dólares proyectados para 2026 es una cifra muy conservadora a la luz de lo que está sucediendo hoy en materia de precios”, indicó Cacciola.

En su informe, la CAEM también dio cuenta de un aumento en los presupuestos destinados por las empresas a la exploración minera en Argentina, que entre 2015 y 2025 se triplicaron, con una inversión acumulada en este período de 3.000 millones de dólares. Estas inversiones totalizaron el año pasado los USD430,8 millones.

La cámara empresarial también resaltó el peso de la minería en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado en Argentina en 2024, que concede beneficios a proyectos productivos con inversiones millonarias.

Hasta el momento, se presentaron trece proyectos mineros para ser admitidos al RIGI, con inversiones proyectadas totales por unos 42.000 millones de dólares. De ese total, el Gobierno ya aprobó siete planes, con inversiones previstas por USD 7.948 millones.

Cambios en las exportaciones mineras

Actualmente, las exportaciones de Argentina están lideradas por el oro, con colocaciones en 2025 por 4.094 millones de dólares, un 30% más que en 2024, pese a que la producción se redujo un 6%, a 1,1 millones de onzas.

En 2025, las exportaciones de plata aumentaron un 22%, a 785 millones de dólares, también pese a una reducción en la producción de un 7%, hasta los 21,3 millones de onzas.

El litio, por su parte, experimentó el año pasado un fuerte salto, tanto en ventas como en producción: las exportaciones crecieron un 41%, a 911 millones de dólares, y la producción se incrementaron un 56%, a 116.100 toneladas equivalente de carbonato de litio (LCE).