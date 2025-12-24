Brasil rompe récords con los turistas argentinos: los datos que celebran en el país vecino

La cantidad de viajeros que aterrizan en Brasil aumentó 82% en el año. El boom de turismo argentino generó que Lula ya alcanzara la meta que se había puesto para el 2027.

Playas de Brasil, Florianópolis

Los argentinos siguen llenando las playas de Brasil y la economía del país vecino crece gracias a los dólares nacionales.

Sin contar diciembre, Brasil recibió 9 millones de visitantes, y un tercio fueron argentinos, mientras se espera que este verano la cifra se consolide.

El boom de turismo argentino es tal que Brasil ya alcanzó la meta que se había puesto para el 2027, de 8,1 millones de personas. El auge del turismo en Brasil permitió generar 1,5 millones de empleos formales, con un saldo positivo de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Rio de Janeiro. Foto: VisitRio.

Una de las claves que explica esta fenómeno es el tipo de cambio conveniente para los argentinos, que hacen valer sus dólares y pesos en las extraordinarias playas de Brasil.

Entre enero y noviembre desembarcaron 9 millones de personas en Brasil, lo que representó un incremento del 34% frente al año anterior.

Los dólares de los argentinos que salen por turismo fueron a sumar los US$ 7.170 millones que recibió la economía brasileña en los primeros 11 meses del año. El volumen de divisas no creció tanto como la cantidad de personas: un 8,5% frente al año pasado.

Porto de Galinhas, Brasil. Foto: Expedia.

Las nacionalidades que más viajan a Brasil

Del total de visitantes, 3,1 millones fueron argentinos. En segundo lugar se ubicó Chile, con 721.497 ingresos (y un alza de 24%), que desplaza a Estados Unidos al tercer lugar, con 677.888 llegadas y un crecimiento de apenas 5,8%.

Uruguay, con 487.514 turistas y un aumento del 37,2% respecto del período enero-noviembre de 2024, ocupa el cuarto puesto y en la quinta posición se encuentra Paraguay, con 454.327 desembarques de extranjeros, un incremento del 14,4%.