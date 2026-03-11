China Eastern. Foto: Wikipedia.

La llegada de turistas internacionales se sigue expandiendo y, entre todas las nacionalidades, el turismo proveniente de China se posiciona como la revelación del año, con un crecimiento del 47%, según explicó Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente.

Este aumento se explica, en gran parte, por la puesta en marcha del vuelo directo de China Eastern, considerado el vuelo comercial más largo del mundo, que conecta Shanghái y Oakland con Buenos Aires. El primer arribo de esta ruta fue recibido con gran expectativa y marcó un antes y un después en la relación turística entre ambos países.

Cada vez más turistas extranjeros visitan nuestro país.

Un trabajo conjunto para recibir al turista chino

Tomando como referencia la experiencia de operadores turísticos chinos y con la colaboración de las embajadas de ambos países, se identificaron aspectos clave para que los visitantes se sientan cómodos y bienvenidos desde el primer momento. Entre las adaptaciones más valoradas se destacan:

Pantuflas disponibles en la habitación.

Pavas eléctricas para preparar diferentes tipos de infusiones.

Sopa con arroz incorporada al desayuno.

Estas medidas, simples pero importantes, permiten acercar la cultura de origen al visitante y mejorar su experiencia local.

Visas gratuitas y un impulso estratégico

Otro punto importante para este crecimiento es el trabajo coordinado con la Cancillería Argentina, que permitió liberar del pago de visas a los turistas chinos que deseen ingresar al país. Esta decisión redujo barreras de acceso y ayudó a consolidar a la Argentina como un destino atractivo, seguro y competitivo en la región.

Gracias a estas iniciativas, cada vez más visitantes chinos llegan para disfrutar de la grandeza de los paisajes argentinos, su tranquilidad y el carácter hospitalario que distingue al país.