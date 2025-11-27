Milei eliminó las restricciones y los ministros no tendrán destinos prohibidos en sus vacaciones

El presidente lo comunicó este miércoles durante la reunión de Gabinete. Europa, Miami y Punta del Este, autorizados.

El presidente encabezó el encuentro con la incorporación de Presti y Monteoliva. Foto: Oficina del Presidente

Javier Milei levantó las restricciones y sus ministros quedaron habilitados a viajar al exterior para sus vacaciones en enero próximo.

Durante sus primeros dos años de gestión, algunos destinos estaban prohibidos en línea con su mensaje de austeridad.

Punta del Este, Uruguay. Foto: Unsplash.

Destinos considerados “ostentosos” como Europa, Miami o Punta del Este habían sido desaconsejados a los funcionarios en los veranos de 2024 y 2025.

No obstante, durante la reunión de Gabinete, el mandatario sorprendió con un mensaje de “flexibilización” de aquellas limitaciones de cara a los dos semanas de veraneo que se podrán tomar en el primer mes de 2026.

El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

De esta forma, los funcionarios son libres para elegir el destino pero aclararon que sean lugares “lógicos” y que destinen enero para el descanso, ya que febrero se espera que sea un mes muy movido con el tratamiento de proyectos de leyes de reformas considerados clave por el oficialismo.